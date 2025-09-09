Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılması Planlanan Değişiklikleri Takvime Bağlayan Orta Vadeli Program 7 Eylül 2025 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve
Bütçe Başkanlığınca hazırlanan
Orta Vadeli Program (2026-2028)
(“Program”), 10376 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı
(“Karar”) ile onaylanarak 7 Eylül
2025 tarihli ve 33010 mükerrer sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır. Program
kapsamında, 2026 yılının 3'üncü
çeyreği içerisinde “6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğü ile uyumlaştırma
sürecinin” tamamlanacağı
öngörülmüştür.
Karar'a ve ekindeki Program'ın
tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
