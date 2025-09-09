Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılması Planlanan Değişiklikleri Takvime Bağlayan Orta Vadeli Program 7 Eylül 2025 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2026-2028) ("Program"), 10376 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile onaylanarak 7 Eylül 2025...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2026-2028) (“Program”), 10376 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile onaylanarak 7 Eylül 2025 tarihli ve 33010 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Program kapsamında, 2026 yılının 3'üncü çeyreği içerisinde “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırma sürecinin” tamamlanacağı öngörülmüştür.

Karar'a ve ekindeki Program'ın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

