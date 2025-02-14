Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Kullanılacak Standart Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 5 Şubat 2025 tarihinde yurt dışına kişisel veri aktarımında kullanılacak standart sözleşmelere ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. Kurum bir kez daha standart sözleşmelerin imzalanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Kurum'a sunulması gerektiğini hatırlatarak aşağıdaki hususlara uyulması gerektiğini belirtmiştir:

Standart Sözleşmelerin İmzalanması

Standart sözleşmeler, veri aktarımının tarafları veya bu tarafları temsile ve imzaya yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. Geçerli imza bulunmayan sözleşmeler geçersiz sayılacaktır.

İmzaların, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun imzaya ilişkin düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir.

Türkçe ve yabancı dilde olacak şekilde çift dilli düzenlenen sözleşmelerde, hem veri alıcısının hem de veri aktaranın imzalarının Türkçe sözleşme metni üzerinde imzalarının bulunması zorunludur.

Yetki Belgeleri

Standart sözleşmeyi imzalayan kişilerin temsile ve imzaya yetkili olduklarını gösteren belgeler, sözleşme ile birlikte Kurum'a sunulmalıdır.

Sözleşmeyi imzalayan kişilerin isimlerinin tevsik edici belgelerde yer almaması durumunda, sözleşme geçersiz sayılacaktır. Tevsik edici belgelerdeki ve sözleşme metnindeki taraf isimleri arasında farklılık olmamalıdır.

Bildirim Yükümlülüğü

Standart sözleşmeler, imzaların tamamlanmasından itibaren beş iş günü içinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi ya da Standart Sözleşme Bildirim Modülü vasıtasıyla Kurum'a bildirilmelidir.

Bildirim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için, aktarım taraflarının imza tarihlerini sözleşme metni üzerinde belirtmeleri gerekmektedir.

Adres ve İrtibat Bilgileri

Aktarım taraflarının adres, irtibat noktası, imzacı isimleri veya benzeri bilgiler standart sözleşme metninde açıkça belirtilmelidir.

Yabancı Resmî Belgeler

Standart sözleşmelerin yanında sunulan yabancı resmi belgelerin apostil şerhi içermesi veya ilgili ülke makamları tarafından tasdik işlemlerinin gerekmektedir. tamamlanması

Noter Onaylı Çeviriler

Kuruma sunulacak tevsik edici belgeler ile yabancı dildeki her belgenin, noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sunulması gerekmektedir

Geçmişe Dönük Yürürlük Maddesi Yasağı

İmzaların daha ileri bir tarihte tamamlanmış olmasına rağmen, sözleşmenin geçmişe dönük olarak yürürlüğe gireceğine dair ibarelere yer verilmemelidir.

Sözleşme Metnindeki Değişiklik Yasağı

Standart sözleşme metinlerinde, seçimlik veya alternatif içerikli maddeler dışında herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapılmamalıdır.

Sonuç olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılacak standart sözleşmelerin, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek hazırlanması ve Kurum'a bildirilmesi gerekmektedir. Bu duyuru, veri sorumluları ve veri işleyenlerin dikkat etmesi gereken önemli noktaları içermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.