ARTICLE
14 February 2025

Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Kullanılacak Standart Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Explore Firm Details
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 5 Şubat 2025 tarihinde yurt dışına kişisel veri aktarımında kullanılacak standart sözleşmelere ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır.
Turkey Privacy
Ebru Temizer,Irmak Seymen Varat,Efe Utku Çal
+2 Authors
 Your Author LinkedIn Connections

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 5 Şubat 2025 tarihinde yurt dışına kişisel veri aktarımında kullanılacak standart sözleşmelere ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. Kurum bir kez daha standart sözleşmelerin imzalanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Kurum'a sunulması gerektiğini hatırlatarak aşağıdaki hususlara uyulması gerektiğini belirtmiştir:

Standart Sözleşmelerin İmzalanması

  • Standart sözleşmeler, veri aktarımının tarafları veya bu tarafları temsile ve imzaya yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. Geçerli imza bulunmayan sözleşmeler geçersiz sayılacaktır.
  • İmzaların, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun imzaya ilişkin düzenlemelerine uygun olması gerekmektedir.
  • Türkçe ve yabancı dilde olacak şekilde çift dilli düzenlenen sözleşmelerde, hem veri alıcısının hem de veri aktaranın imzalarının Türkçe sözleşme metni üzerinde imzalarının bulunması zorunludur.

Yetki Belgeleri

  • Standart sözleşmeyi imzalayan kişilerin temsile ve imzaya yetkili olduklarını gösteren belgeler, sözleşme ile birlikte Kurum'a sunulmalıdır.
  • Sözleşmeyi imzalayan kişilerin isimlerinin tevsik edici belgelerde yer almaması durumunda, sözleşme geçersiz sayılacaktır. Tevsik edici belgelerdeki ve sözleşme metnindeki taraf isimleri arasında farklılık olmamalıdır.

Bildirim Yükümlülüğü

  • Standart sözleşmeler, imzaların tamamlanmasından itibaren beş iş günü içinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi ya da Standart Sözleşme Bildirim Modülü vasıtasıyla Kurum'a bildirilmelidir.
  • Bildirim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için, aktarım taraflarının imza tarihlerini sözleşme metni üzerinde belirtmeleri gerekmektedir.

Adres ve İrtibat Bilgileri

  • Aktarım taraflarının adres, irtibat noktası, imzacı isimleri veya benzeri bilgiler standart sözleşme metninde açıkça belirtilmelidir.

Yabancı Resmî Belgeler

  • Standart sözleşmelerin yanında sunulan yabancı resmi belgelerin apostil şerhi içermesi veya ilgili ülke makamları tarafından tasdik işlemlerinin gerekmektedir. tamamlanması

Noter Onaylı Çeviriler

  • Kuruma sunulacak tevsik edici belgeler ile yabancı dildeki her belgenin, noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sunulması gerekmektedir

Geçmişe Dönük Yürürlük Maddesi Yasağı

  • İmzaların daha ileri bir tarihte tamamlanmış olmasına rağmen, sözleşmenin geçmişe dönük olarak yürürlüğe gireceğine dair ibarelere yer verilmemelidir.

Sözleşme Metnindeki Değişiklik Yasağı

  • Standart sözleşme metinlerinde, seçimlik veya alternatif içerikli maddeler dışında herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapılmamalıdır.

Sonuç olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılacak standart sözleşmelerin, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek hazırlanması ve Kurum'a bildirilmesi gerekmektedir. Bu duyuru, veri sorumluları ve veri işleyenlerin dikkat etmesi gereken önemli noktaları içermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ebru Temizer
Ebru Temizer
Photo of Irmak Seymen Varat
Irmak Seymen Varat
Photo of Seray Apak
Seray Apak
Photo of Efe Utku Çal
Efe Utku Çal
Photo of Ahmet Kerem Demir
Ahmet Kerem Demir
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More