Yurt Dişina Ki̇şi̇sel Veri̇ Aktariminda Kullanilacak Standart Sözleşmelerde Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken Hususlara İli̇şki̇n Kamuoyu Duyurusu

Hatırlanacağı üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9'uncu maddesinde kişisel verilerin yurt dışına aktarımında başvurulabilecek uygun güvencelerden biri olarak standart sözleşmelerin akdedilmesi düzenlenmiş olup aynı maddenin 5'inci fıkrasında standart sözleşmelerin imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) bildirileceği hükme bağlanmıştı. Şimdiye dek Kurum'a iletilen standart sözleşmelerin incelenmesini takiben tespit edilen ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Kurum tarafından bir kamuoyu duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Kamuoyu Duyurusu'nda öne çıkan hususları aşağıda paylaşmaktayız:

Standart sözleşmelerin, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun imzaya ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde aktarımın taraflarınca veya tarafları temsile ve imzaya yetkili kişilerce imzalanması zorunlu olup taraflardan birinin ya da tarafların her ikisinin geçerli imzasının bulunmaması halinde standart sözleşme geçersizdir.

Standart sözleşmenin yabancı dilde de akdedilmesi halinde hem veri aktaranın hem de veri alıcısının Türkçe sözleşme metni üzerinde imzaları bulunmalı ve standart sözleşmenin çift sütunlu olarak Türkçe ile diğer başka bir dilde düzenlenmiş olması halinde ise hem veri aktaranın hem de veri alıcısının imzaları Türkçe metnin yer aldığı sütunda mutlaka bulunmalıdır.

Kurum'a sunulacak tevsik edici belgeler de dahil yabancı dildeki her belge, noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sunulmalıdır. İlaveten, (i) standart sözleşmeyi veri aktaran veya veri alıcısı adına imzalayan kişilerin temsile ve imzaya yetkili olduklarına dair tevsik edici belgeler de Kurum'a sunulmalı, (ii) sözleşme metinlerindeki taraf isimlerinde eksiklik olmamalı ve (iii) sözleşme metinlerindeki taraf isimleri ile tevsik edici belgelerde yer alan taraf isimleri arasında farklılık olmamalıdır. Tevsik edici belgelerde standart sözleşmeyi imzalayan kişilerin isimlerinin yer almaması halinde standart sözleşme geçersizdir.

İmzaların tamamlanmasından itibaren beş iş günü içinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Standart Sözleşme Bildirim Modülü vasıtasıyla standart sözleşmenin Kurum'a bildirilmesi yükümlülüğünün süresinde yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilebilmesi adına her iki aktarım tarafı da imza tarihlerini standart sözleşme metni üzerinde belirtmelidir.

Standart sözleşmede, aktarım taraflarının imzaları daha ileri bir tarihte tamamlanmış olmasına rağmen sözleşmenin geçmişe dönük olarak yürürlüğe gireceğine dair ‘yürürlük tarihi: …' ve benzeri ibarelere yer verilmemelidir.

Standart sözleşme metninde, aktarım taraflarının adres, irtibat noktası, imzacı isimleri veya benzeri bilgileri açıkça belirtilmelidir.

Kurum'a yapılacak bildirimlerde, yabancı dilde resmi belgeler kullanılabildiğinden söz konusu belgelerdeki imza, unvan ve mühür doğruluğunun teyit edilmesi gerekmekte olup teyit işlemi ilgili ülkedeki Türkiye konsolosluğu veya diplomasi memurları tarafından yapılmalıdır. Ancak ülkemizin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (“ Sözleşme ”) çerçevesinde, Sözleşme'ye taraf devletlerde düzenlenmiş resmi belgeler, istisnai bir düzenlemenin veya uluslararası anlaşmanın yokluğu halinde tasdik işleminden bağışık olup apostil şerhi ile sunulabilecektir. Hem Sözleşme'ye taraf olmayan hem de herhangi bir muafiyetten yararlanmayan ülkeler bakımından ise, ilgili ülke makamları tarafından tanzim edilen belgelerin tasdik işlemleri tamamlanarak Kurum'a sunulmalıdır.

”) çerçevesinde, Sözleşme'ye taraf devletlerde düzenlenmiş resmi belgeler, istisnai bir düzenlemenin veya uluslararası anlaşmanın yokluğu halinde tasdik işleminden bağışık olup apostil şerhi ile sunulabilecektir. Hem Sözleşme'ye taraf olmayan hem de herhangi bir muafiyetten yararlanmayan ülkeler bakımından ise, ilgili ülke makamları tarafından tanzim edilen belgelerin tasdik işlemleri tamamlanarak Kurum'a sunulmalıdır. Aktarım taraflarının, uygun standart sözleşme tipini belirledikten sonra yalnızca seçimlik veya alternatif içerikli standart sözleşme maddeleri üzerinde değişiklik yapabilmeleri mümkün olup seçimlik veya alternatif içerikli maddeler dışında standart sözleşme metinleri üzerinde herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapılmamalıdır.

Kamuoyu Duyurusu'na buradan ulaşabilirsiniz.

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