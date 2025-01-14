Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Rehberi Yayımlandı

Yeni Gelişm
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'da ("Kanun") Mart 2024'te kabul edilen değişiklikler ("Değişiklikler") ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") ardından, Kanun madde 9 kapsamında gerçekleştirilen yurt dışına aktarımlara ilişkin Kurum'un açıklama ve yönlendirmelerini içeren Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Rehber'i ("Rehber) 2 Ocak 2025 tarihinde Kurum'un internet sitesinde yayımlandı.
Rehber'e buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Değişiklikler'e ilişkin detaylı bilgi edinmek için 12 Mart tarihli hukuk bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.
Rehber Neler Getiriyor?
Rehber'de, (i) Değişiklikler'in amacı ve gerekçesi, (ii) hangi aktarımların Kanun madde 9 uyarınca yurt dışına aktarım olarak kabul edildiği, (iii) standart sözleşmeler başta olmak üzere kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından öngörülen mekanizmaların nasıl uygulanması gerektiği, ve (iv) Kanun uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarımının mümkün olduğu istisnai aktarım hallerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar içerisinde uygulamaya ve Değişiklikler'in yorumlanmasına ilişkin olarak çeşitli örneklere de yer verilmektedir.
Rehber'de yer verilen yönlendirmelere ilişkin dikkat çeken hususlar aşağıdaki gibidir:
|1. Değişiklikler'in Amacı ve Gerekçesi
|Rehber, Değişiklikler'in çeşitli eylem planlarında yer verildiği şekilde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne ("GDPR") uyumlu olma hedefi kapsamında gerçekleştirildiğini, ve Değişiklikler'in madde gerekçesinde belirtildiği şekliyle, Değişiklikler öncesinde yurt dışına veri aktarımının uygulamada sadece ilgili kişilerin açık rızalarının alınmasına bağlı hale geldiğini hatırlatmaktadır. Söz konusu durumun ticari hayatta hemen hemen birçok şirket ve gerçek kişi tarafından sıklıkla kullanılan, sunucuları yurt dışında bulunan ve çoğu bulut tabanlı yazılım sistemleri ve uygulamaların hukuka uygun olarak kullanılabilmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini vurgulayan Rehber, Değişiklikler ile ülkemize yapılacak yatırımların önünün açılmasının hedeflendiğini ifade etmektedir.
|2. Hangi Aktarımların Yurt Dışına Aktarım Teşkil Ettiğ
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Rehber, Yönetmelik'teki tanıma paralel şekilde, Kanun madde 9 kapsamında bir kişisel veri aktarım faaliyetinin yurt dışına aktarım olarak nitelendirilmesi için hangi kriterlere yer verilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Buna göre, bir aktarımın Kanun madde 9 kapsamında yurt dışına kişisel veri aktarımı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:
Söz konusu kriterlerin yorumlanmasına ilişkin olarak Rehber'de çeşitli örneklere yer verilmektedir. Bu kapsamda, dikkat çeken örnekler aşağıdaki gibidir:
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Kişisel Verilerin Doğrudan Toplanması
Rehber uyarınca, üçüncü bir ülkeden uzaktan erişim (yalnızca kişisel verilerin bir ekranda görüntülenmesi yoluyla gerçekleşse bile, örneğin destek durumlarında, sorun giderme veya yönetim amacıyla), ve/veya bir hizmet sağlayıcı tarafından sunulan yurt dışında bulunan bir bulutta depolama da bu üç kriterin karşılanması koşuluyla yurt dışına aktarım olarak kabul edilecektir. Öte yandan, üçüncü ülkedeki veri sorumlusunun Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini doğrudan elde etmesi gibi, kişisel verileri başka bir veri sorumlusu veya veri işleyene ileten ya da erişilebilir hale getiren (veri aktaran) bir veri sorumlusu veya veri işleyen olmadığı durumlarda, yukarıda yer verilen (ii). kriter karşılanmamaktadır. Bu bakımdan, Rehber, veri sorumlusunun yurt dışında bulunduğu ve Türkiye'de bulunan ilgili kişilerin kişisel verilerini doğrudan topladığı durumların (ing. direct collection), Kurum tarafından Kanun madde 9 kapsamında yurt dışına aktarım olarak değerlendirilmeyeceğini açıklığa kavuşturmaktadır.
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Doğrudan Toplanan Verilerin Başka bir Veri Alıcısına Aktarılması
Rehber'de her ne kadar üçüncü bir ülkede bulunan veri sorumlusunun Türkiye'de bulunan ilgili kişilerin kişisel verilerini doğrudan topladığı durumların Kanun madde 9 kapsamında yurt dışına aktarım olarak değerlendirilmeyeceği ifade edilse de; kişisel verilerin doğrudan üçüncü ülkedeki veri sorumlusu ve/veya veri işleyen tarafından toplanması ve bazı işleme faaliyetlerini Türkiye dışındaki bir veri işleyen tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışındaki başka bir veri işleyene aktarılması bir kişisel veri aktarımı teşkil etmekte ve Kanun madde 9 kapsamında uygun mekanizmalara başvurulması gerekmektedir. Zira bu durumda Rehber, mülkilik ilkesi esas alınarak Kanun'un bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirtmekte, ve üçüncü ülkede yer alan veri aktaranın Kanun'a tabi olduğunu ifade etmektedir.
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Ana Şirket ile İK Veri Tabanı Kapsamında Veri Paylaşımı
Türkiye'deki alt kuruluş olan veri sorumlusu şirketin, çalışan verilerini merkezi bir İK veri tabanında saklanması amacıyla üçüncü ülkedeki ana şirkete iletmesi, Kanun madde 9 kapsamında yurt dışına aktarım olarak kabul edilmektedir. Rehber'de, çalışan verilerinin merkezi bir İK veri tabanında saklanması amacıyla gerçekleştirilen aktarım faaliyeti bakımından, Türkiye'deki alt kuruluş olan işverenin veri sorumlusu; yurt dışında bulunan ana şirketin ise veri işleyen olduğu ifade edilmektedir. Tarafların veri sorumlusu mu yoksa veri işleyen mi olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Rehber'de yapılan nitelendirme, özellikle çalışan verilerini merkezi bir İK veri tabanında saklanması amacıyla üçüncü ülkedeki ana şirkete iletmekte olan ve ilgili aktarım bakımından standart sözleşme maddelerine başvurmayı planlayan şirketler bakımından önem arz etmektedir.
|3. Uygun Güvencelere Dayalı Aktarımlar
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Değişiklikler ile, yurt dışına kişisel verilerin aktarımı bakımından (i) yeterlilik kararının bulunması, (ii) yeterlilik kararı bulunmadığı hallerde yeterli güvencelerin sağlanması ve (iii) yeterlilik kararının ve yeterli güvencelerin bulunmadığı haller olmak üzere üç kademeli bir yapı öngörülmüştür. Konuya ilişkin olarak, mevcut durumda geçerli olan yurt dışına aktarım süreçlerine dair Rehber'de yer verilmiş olan tabloyu Ek-1'de görebilirsiniz. Rehber, söz konusu kademeli sistem ve uygun güvencelere dayalı yurt dışına aktarım mekanizmalarına ilişkin olarak ayrı başlıklar altında açıklamalara yer vermektedir. Rehber'de, ayrıca istatistiksel bilgiler de sağlanmakta ve Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bugüne kadar 84 taahhütname ve 3 bağlayıcı şirket kuralları başvurusu gerçekleştirildiği, ve bunlardan 10 taahhütname başvurusunun onaylandığı açıklanmaktadır.
Taahhütnameler, bağlayıcı şirket kuralları ve standart sözleşme maddeleri ("SS") bakımından Rehber'de yer verilen açıklamalar, büyük oranda Kanun ve Yönetmelik'te yer alan maddelerin tekrarı niteliğindedir. Bununla birlikte, Kanun ve Yönetmelik'te yer alan düzenlemelere ek olarak, Rehber'de, bağlayıcı şirket kurallarında yer alması gereken asgari unsurlara ve SS eklerinin nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Buna göre, aktarım mekanizmalarına ilişkin olarak Rehber'de yer verilen dikkat çekici hususlar aşağıdaki gibidir:
|Bağlayıcı Şirket Kuralları
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Rehber, bağlayıcı şirket kurallarının Kanun'a dahil edilmesinin tarihçesi ve gerekçesine yer vererek bağlayıcı şirket kurallarında asgari olarak yer alacak hususlara ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Ayrıca Rehber'de, teşebbüs grubunun Türkiye'de yerleşik olup olmamasına göre bağlayıcı şirket kuralları başvuru usulünün kim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin yönlendirmeler de bulunmaktadır. Bu kapsamda;
Rehber ayrıca, başvuruya ilişkin olarak sunulacak olan tevsik edici belgelere ilişkin de yönlendirmeler içermektedir. Buna göre, başvuru formunun parçası olmayan belgeler yalnızca daha fazla açıklama yapılması amacıyla sunulmalı ve söz konusu ekler bakımından adlandırma "[(EK-3-1), (EK-3-1-A)]" şeklinde yapılmalıdır. Ek olarak, Rehber uyarınca, bağlayıcı şirket kuralları içerisinde, Kurum tarafından başvuruya ilişkin soruların iletilebileceği temas kurulacak kişi/birim'in bildirilmesi gerekmektedir. Rehber, pratik nedenlerle bu kişi/birimin Türkiye'de bulunmasını tavsiye etmektedir.
|Standart Sözleşme Maddeleri
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Rehber'deki SS'lere ilişkin açıklamalar, büyük ölçüde Kanun ve Yönetmelik'te yer alan düzenlemeleri içermektedir. Bununla beraber, Rehber'de söz konusu düzenlemelere ilave yönlendirmelere de yer verilmektedir:
Yukarıda örneklendiği şekilde, Rehber'de SS'ye dayalı aktarımlar bakımından faydalı yönlendirmelere yer verilmiş olmakla birlikte, örneğin yurt dışında bulunan şirketler bakımından SS'lerin e-imza ile imzalanıp imzalanamayacağı gibi uygulamada yaşanan bazı sorun ve belirsizliklere ilişkin yönlendirme içermemektedir.
Bu kapsamda, Kurum'un onay ve/veya iznini gerektirmeyen bir mekanizma olarak SS'ler, uygun güvencelerin sağlanması bakımından veri aktaranlar tarafından pratikte tercih edilmeye devam edilecek olmakla beraber, uygulamada karşılaşılan belirsizliklerin zaman içerisinde Kurum kararları ile şekillenmesi beklenmektedir.
|4. İstisnai Aktarımlar
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Rehber uyarınca, aktarımın "istisnai" olarak kabul edilebilmesi için, bir veya daha fazla defa yapılmasından bağımsız olarak, olağan faaliyet akışı içinde yapılıp yapılmadığı üzerinde durulmaktadır. Buna göre olağan faaliyet akışı içinde yapılan aktarımlar arızi aktarım olarak kabul edilmemektedir. Örneğin, bir turizm şirketinin müşterilerinin rezervasyon bilgilerine ilişkin yapacağı aktarımlar, şirketin olağan faaliyet akışı kapsamında gerçekleşen bir işleme faaliyeti olduğundan, arızi aktarım olarak değerlendirilmemektedir.
Rehber'de, istisnai aktarım söz konusu olduğunda Kanun madde 5 ve 6'da yer verilen kişisel veri işleme şartlarından birinin varlığı aranmaksızın yurt dışına veri aktarılabileceği belirtilmektedir ve Kanun'da istisnai haller bakımından öngörülen 7 şartın her biri örneklerle birlikte açıklanmaktadır. Buna göre, öne çıkan aktarım halleri ve ilgili örnekler aşağıdaki gibidir:
|İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi
|Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması
|Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması
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Rehber'de, Yönetmelik ile paralel şekilde, açık rızaya ancak ilgili kişinin muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla dayanılabileceği belirtilmektedir. Buna göre, söz konusu bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki hususlarda açıklamalar içermesi gerektiği ifade edilmektedir:
Bu kapsamda örneğin, aktarımın yapılacağı ülkede bir denetim otoritesinin bulunmayabileceği ve/veya veri işleme ilkelerinin ve/veya ilgili kişi haklarının aktarım yapılan ülkede sağlanmayabileceği gibi bilgiler açık rıza almadan önce ilgili kişilere sağlanmalıdır.
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Rehber, ilgili aktarım haline dayanılabilmesi için "zorunluluk" ve "arızi"lik şartının gerçekleşmesi gerektiğini belirtmektedir.
Buna göre, örneğin, bir şirket grubunun, iş organizasyonu çerçevesinde bordro ve insan kaynakları faaliyetlerini yurt dışında sürdürüyor olması gerekçesiyle yapacağı aktarımlar iş sözleşmesinin ifası ile doğrudan ve nesnel bir bağlantısı olmaması nedeniyle zorunluluk şartını sağlamayacaktır.
Arızilik şartı bakımından ise, örneğin, Türkiye'de mukim şirketin müşterinin ödeme talebini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri yurt dışındaki başka bir şirkete aktarması, iki şirket arasındaki aktarımların düzenli olmaması, tek veya birkaç sefer gerçekleşmesi, süreklilik arz etmemesi ve olağan faaliyet akışı içinde bulunmaması kaydıyla arızi aktarım kabul edilmektedir.
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Rehber uyarınca, ispat ve savunma hakkının kullanılması gibi durumlarda kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması şartına dayalı olarak yurt dışına aktarımı mümkündür.
Örneğin, yurt dışındaki bir soruşturma kapsamında savunma hakkının kullanılabilmesi için yargı mercilerine kişisel veri içeren evrakların sunulması bu kapsamda arızi aktarım olarak kabul edilecektir.
Sonuç
Rehber, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, uygulamada veri sorumlusu ve/veya veri işleyenler tarafından karşılaşılan problemlere yönelik cevaplar sunmakta, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin düzenlemeleri pratik örnekler ile açıklamaktadır. Bu kapsamda, Değişiklikler sonrasında yurt dışına aktarım süreçlerinin ne şekilde gelişeceğine ilişkin ilerleyen süreçte Kurum'un kararları da belirleyici olacak olmakla birlikte, veri sorumluları ve veri işleyenlerin kişisel verileri yurt dışına aktarım faaliyetleri bakımından Kanun ve Yönetmelik'e ek olarak Rehber'de yer verilen yönlendirme ve açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir.
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