Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kanun Değişikliğinin Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bilgi Notu Yayımladı

19 Aralık 2024 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") Yapılan 2 Mart 2024 Tarihli Değişiklik Kapsamında Kabahatlerin Zaman Bakımından Uygulanması adlı bilgi notunu ("Bilgi Notu") yayınlamıştır.

Arkaplan

2 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişiklikleri kapsamında, KVKK'nın değişiklik öncesi yurt dışına aktarım hükümlerinin 1 Eylül 2024'e kadar uygulanmaya devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 1 Eylül 2024 tarihine kadar veri sorumlularının değişiklik ile getirilen yeni yurtdışı aktarım süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için bir geçiş dönemi (1 Haziran 2024 - 1 Eylül 2024) oluşmuştur. İlgili geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte, kabahatlere verilecek cezaların zaman bakımından uygulanması konusunda soru işaretleri oluşmuştur.

Ceza hukuku Ilkeleri

Bilgi Notu ile Kurum, geçiş dönemi ve sonrasında meydana gelen uyumsuzluklara ilişkin Kurum tarafından uygulanacak yaptırımlarda Kabahatlar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ceza hukukundaki "zaman bakımından uygulama" kurallarının geçerli olacağını belirtmiştir. Ceza hukuku bakımından temel ilke suçun işlendiği tarihte yürürlük olan kanunun uygulanmasıdır.Ancak ani suçlarda, suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda ise sonucun sona erdiği andaki kanun, failin lehine olup olmadığından bağımsız olarak uygulanmaktadır.

Bunlardan bağımsız olarak istisnai olarak failin lehine olan kanunun uygulandığı durumlar da mevcuttur. İşlendiği zaman suç sayılan bir fiilin sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılması veya sonradan yürürlüğe giren düzenlemenin suçun işlendiği zaman mevcut düzenlemeye göre suçlunun lehine olması durumlarında bu durum geçerlidir. Kesintisiz suçlarda kabahatin işlendiği tarih, fiilin sona erdirildiği tarih olarak kabul edilmektedir.

İlkelerin KVKK'da uygulanması

Özel nitelikli kişisel veriler açısından

Yurt dışına aktarım

1 Haziran 2024'te gerçekleşen değişiklikler sonucunda yurt dışına veri aktarımı bakımından hükümler yürürlüğe girmemiştir. 1 Eylül 2024 tarihine kadar ilgili kişilerin açık rızasına dayanılarak yurt dışına veri aktarımı gerçekleştirilebilmiştir. Kurum, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yeni madde kapsamındaki diğer unsurlar bulunmadan ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak yurt dışına veri aktarılma imkanı olmadığını hatırlatmıştır. Bu kapsamdaki tablo ise şu şekildedir:

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