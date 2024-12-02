2025 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Belirlendi!

27.11.2024 tarihli 32735 sayılı Resmi Gazete'de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca, yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlenmiş olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında uygulanan idari para cezaları da yeni yılda bu oranda artış gösterecektir. KVKK kapsamında olan gerçek ve tüzel kişilerin maddi – manevi zararlarla karşı karşıya kalmamak için ilgili mevzuata uyum sağlamaları önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2025 yılı içinde uygulanacak idari para cezalarının miktarlarına ilişkin alt ve üst sınırlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

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