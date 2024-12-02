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2 December 2024

2025 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Belirlendi!

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DKB Legal Consultancy & Compliance

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DKB Legal was founded by Didem Kalaycıoğlu Birol and based in Istanbul, Turkey. DKB Legal provides consultancy and compliance management services to local and foreign clients, particularly in the areas of Personal Data Protection, Telecommunications Law, Competition Law, E-Commerce & Consumer Law.
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27.11.2024 tarihli 32735 sayılı Resmi Gazete'de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca...
Turkey Privacy
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27.11.2024 tarihli 32735 sayılı Resmi Gazete'de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca, yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlenmiş olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında uygulanan idari para cezaları da yeni yılda bu oranda artış gösterecektir. KVKK kapsamında olan gerçek ve tüzel kişilerin maddi – manevi zararlarla karşı karşıya kalmamak için ilgili mevzuata uyum sağlamaları önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 2025 yılı içinde uygulanacak idari para cezalarının miktarlarına ilişkin alt ve üst sınırlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Didem Kalaycioglu Birol
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