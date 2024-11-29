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29 November 2024

6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsaminda Düzenlenen İdari Para Cezalarinin Tutarlari Yeniden Değerleme Orani Uyarinca Güncellendi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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27 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdare Başkanlığı) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ("Tebliğ")...
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27 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdare Başkanlığı) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ("Tebliğ") Resmi Gazetede yayımlanarak, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") "Kabahatler" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca, veri sorumlularının Kanun'a aykırı hareket etmeleri durumunda uygulanacak idari para cezalarının 2025 yılı için belirlenen güncel tutarları, ilgili Tebliğ'de belirtilen oranlar çerçevesinde aşağıda sunulmuştur:

 

 

 

Madde

 

 

Aykırılık Oluşturulan Madde

 

 

 

Açıklama

 

 

Kanun'da Düzenlenen Tutarlar

(TL)

 

 

2025 Yılı Ceza Tutarları

(TL)

%43.93

Alt Sınır

Üst Sınır

Alt Sınır

Üst Sınır

 

18/a

 

10

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme

 

 

5.000

 

100.000

 

68.083

 

1.362.021

 

18/b

 

12

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

 

 

15.000

 

1.000.000

 

204.285

 

13.620.402

 

18/c

 

15

Kurul kararlarının yerine getirilmemesi

 

 

25.000

 

1.000.000

 

340.476

 

13.620.402

 

18/ç

 

16

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi

 

 

20.000

 

1.000.000

 

272.380

 

13.620.402

 

18/d

 

9

Standart sözleşmeler için öngörülen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi

 

 

50.000

 

1.000.000

 

71.965

 

1.439.300

İlgili Tebliğ’e  buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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