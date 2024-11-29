6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsaminda Düzenlenen İdari Para Cezalarinin Tutarlari Yeniden Değerleme Orani Uyarinca Güncellendi

27 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdare Başkanlığı) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ("Tebliğ")...

27 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdare Başkanlığı) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ("Tebliğ") Resmi Gazetede yayımlanarak, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") "Kabahatler" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca, veri sorumlularının Kanun'a aykırı hareket etmeleri durumunda uygulanacak idari para cezalarının 2025 yılı için belirlenen güncel tutarları, ilgili Tebliğ'de belirtilen oranlar çerçevesinde aşağıda sunulmuştur:

Madde Aykırılık Oluşturulan Madde Açıklama Kanun'da Düzenlenen Tutarlar (TL) 2025 Yılı Ceza Tutarları (TL) %43.93 Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır 18/a 10 Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme 5.000 100.000 68.083 1.362.021 18/b 12 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 15.000 1.000.000 204.285 13.620.402 18/c 15 Kurul kararlarının yerine getirilmemesi 25.000 1.000.000 340.476 13.620.402 18/ç 16 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 20.000 1.000.000 272.380 13.620.402 18/d 9 Standart sözleşmeler için öngörülen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 50.000 1.000.000 71.965 1.439.300

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.