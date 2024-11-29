6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsaminda Düzenlenen İdari Para Cezalarinin Tutarlari Yeniden Değerleme Orani Uyarinca Güncellendi

27 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdare Başkanlığı) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ("Tebliğ") Resmi Gazetede yayımlanarak, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") "Kabahatler" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca, veri sorumlularının Kanun'a aykırı hareket etmeleri durumunda uygulanacak idari para cezalarının 2025 yılı için belirlenen güncel tutarları, ilgili Tebliğ'de belirtilen oranlar çerçevesinde aşağıda sunulmuştur:
|
Madde
|
Aykırılık Oluşturulan Madde
|
Açıklama
|
Kanun'da Düzenlenen Tutarlar
(TL)
|
2025 Yılı Ceza Tutarları
(TL)
|
%43.93
|
Alt Sınır
|
Üst Sınır
|
Alt Sınır
|
Üst Sınır
|
18/a
|
10
|
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme
|
5.000
|
100.000
|
68.083
|
1.362.021
|
18/b
|
12
|
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
|
15.000
|
1.000.000
|
204.285
|
13.620.402
|
18/c
|
15
|
Kurul kararlarının yerine getirilmemesi
|
25.000
|
1.000.000
|
340.476
|
13.620.402
|
18/ç
|
16
|
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
|
20.000
|
1.000.000
|
272.380
|
13.620.402
|
18/d
|
9
|
Standart sözleşmeler için öngörülen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
|
50.000
|
1.000.000
|
71.965
|
1.439.300
İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.
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