Standart Sözleşme Bildirim Modülü Kullanıma Sunuldu

25 Ekim 2024 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından "standart sözleşme bildirim modülü kurulduğu açıklandı.1 Buna göre, yurt dışına veri aktarımı kapsamında hazırlanan standart sözleşmeler artık bu modül üzerinden Kurum'a sunulabilecek.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun ("Kanun") 9. maddesinde gerçekleştirilen son değişiklikler ile yurt dışına veri aktarımın hukuka uygun hale getiren yöntemlerden biri de standart sözleşmeler olmuştu. Veri sorumluları ve veri işleyenlerin başvurabileceği bir uygun güvence sağlama yöntemi olan standart sözleşmelerin imzalanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Kurum'a sunulması gerekmektedir. Kanun kapsamında 10 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") kapsamında ise standart sözleşmelerin fiziki, kayıtlı elektronik posta veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Kurul'un veri sorumlusu ve veri işleyenlerin bildirim yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini hızlandırmak ve daha etkin hale getirmek amacıyla bu modülün hazırlandığı ve kullanıma sunulduğu belirtilmiştir.2

Modül'e ilişkin olarak bir kullanım kılavuzu3 yayınlanmış ve veri sorumluları ve veri işleyenlerin daha pratik şekilde standart sözleşmelerini modül üzerinden sunması hedeflenmiştir.

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Footnotes

1. https://kvkk.gov.tr/Icerik/8043/Standart-Sozlesme-Bildirim-Modulu-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu

2. Kurul kararı (17.10.2024, 2024/1793)

3. https://standartsozlesme.kvkk.gov.tr/sharedFolder/kullanim-kilavuzu.pdf?v=190123456

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