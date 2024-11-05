ARTICLE
5 November 2024

Standart Sözleşme Bildirim Modülü Kullanıma Sunuldu

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Explore Firm Details
25 Ekim 2024 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından "standart sözleşme bildirim modülü kurulduğu açıklandı.
Turkey Privacy
Photo of Ebru Temizer
Photo of Irmak Seymen Varat
Photo of Seray Apak
Photo of Efe Utku Çal
Authors

25 Ekim 2024 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından "standart sözleşme bildirim modülü kurulduğu açıklandı.1 Buna göre, yurt dışına veri aktarımı kapsamında hazırlanan standart sözleşmeler artık bu modül üzerinden Kurum'a sunulabilecek.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun ("Kanun") 9. maddesinde gerçekleştirilen son değişiklikler ile yurt dışına veri aktarımın hukuka uygun hale getiren yöntemlerden biri de standart sözleşmeler olmuştu. Veri sorumluları ve veri işleyenlerin başvurabileceği bir uygun güvence sağlama yöntemi olan standart sözleşmelerin imzalanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Kurum'a sunulması gerekmektedir. Kanun kapsamında 10 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") kapsamında ise standart sözleşmelerin fiziki, kayıtlı elektronik posta veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Kurul'un veri sorumlusu ve veri işleyenlerin bildirim yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini hızlandırmak ve daha etkin hale getirmek amacıyla bu modülün hazırlandığı ve kullanıma sunulduğu belirtilmiştir.2

Modül'e ilişkin olarak bir kullanım kılavuzu3 yayınlanmış ve veri sorumluları ve veri işleyenlerin daha pratik şekilde standart sözleşmelerini modül üzerinden sunması hedeflenmiştir.

Kişisel verilerin korunması hukukundaki en güncel gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Footnotes

1. https://kvkk.gov.tr/Icerik/8043/Standart-Sozlesme-Bildirim-Modulu-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu

2. Kurul kararı (17.10.2024, 2024/1793)

3. https://standartsozlesme.kvkk.gov.tr/sharedFolder/kullanim-kilavuzu.pdf?v=190123456

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ebru Temizer
Ebru Temizer
Photo of Irmak Seymen Varat
Irmak Seymen Varat
Photo of Seray Apak
Seray Apak
Photo of Efe Utku Çal
Efe Utku Çal
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More