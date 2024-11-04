Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü İle Uyum Sürecinin 2025 Yılı Cumhurbaşkanliği Yıllık Programi Uyarınca 2025 Yılında Tamamlanması Öngörülmektedir

Anımsanacağı üzere, 5 Eylül 2024 tarihli ve 32653 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de Orta Vadeli Program (2025 - 2027) yayımlanmış ve bu kapsamda...

Anımsanacağı üzere, 5 Eylül 2024 tarihli ve 32653 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de Orta Vadeli Program (2025 - 2027) yayımlanmış ve bu kapsamda, 2025 yılının son çeyreğinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere Avrupa Birliği (“AB”) müktesebatına uyum sürecinin tamamlanacağı belirtilmişti.

30 Ekim 2024 tarihli ve 32707 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda (“Program”) ise, KVKK'nın GDPR ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların 2025 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Program'ın “2.1.3. sayılı Ödemeler Dengesi başlığının Politika ve Tedbirler” kısmında mal ve hizmet ihracatını etkileyen yönleriyle dijitalleşme alanında rekabetçiliğin korunması ve arttırılması amacıyla gerekli mevzuat, destek politikaları ve uluslararası anlaşmalara yönelik hazırlıkların tamamlanmasını öngören bölümün (i) 359.1. numaralı tedbirinde AB tarafından yürürlüğe konulan dijital düzenlemelerin mal ve hizmet ihracatına etkilerinin inceleneceği ve tespitine yönelik yol haritası hazırlanacağı, (ii) 359.2. numaralı tedbiri uyarınca ise, KVKK'nın GDPR başta olmak üzere AB müktesebatına uyum sürecine yönelik çalışmaların tamamlanacağı belirtilmektedir.

Program'a buradan ulaşabilirsiniz.

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