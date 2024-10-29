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29 October 2024

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafindan Standart Sözleşme Bildirim Modülü Hakkında Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") "Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda...
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") "Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda, kişisel verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin veri sorumluları ve veri işleyenlerin başvurabileceği bir uygun güvence sağlama yöntemi olarak standart sözleşmeler öngörülmüştür. KVKK'nın aynı maddesinin 5 numaralı fıkrasında ise, standart sözleşmelerin imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirileceği düzenlenmiştir. Ek olarak, Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesinin 5 numaralı fıkrasında, standart sözleşme bildirimlerinin fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gerçekleştirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda, Kurul'un 17 Ekim 2024 tarihli ve 2024/1793 sayılı kararı ile veri sorumlusu ve veri işleyenler tarafından bildirim yükümlülüklerinin internet üzerinden daha hızlı ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmesinin sağlanması amacıyla Standart Sözleşme Bildirim Modülü ("Modül") hazırlanmıştır. Bu kapsamda, standart sözleşme bildirimlerinin Modül vasıtasıyla yapılabilmesine karar verilmiş ve Modül ilgililerin kullanımına sunularak aynı zamanda Modül ekranları ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir kılavuz yayımlanmıştır.

İlgili kamuoyu duyurusuna buradan, Modül ekranları ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kılavuza ise buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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