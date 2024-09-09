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9 September 2024

Uzun Lafın Kısası (S1-E7) - Av. Didem Kalaycıoğlu Birol (Video)

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DKB Legal Consultancy & Compliance

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DKB Legal was founded by Didem Kalaycıoğlu Birol and based in Istanbul, Turkey. DKB Legal provides consultancy and compliance management services to local and foreign clients, particularly in the areas of Personal Data Protection, Telecommunications Law, Competition Law, E-Commerce & Consumer Law.
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Uzun Lafın Kısası serimizin bu bölümünde Av. Didem Kalaycıoğlu Birol, ekibimizden Deren Bayar'ın "kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku bağlamında platformlar" hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Uzun Lafın Kısası serimizin bu bölümünde Av. Didem Kalaycıoğlu Birol, ekibimizden Deren Bayar'ın "kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku bağlamında platformlar" hakkındaki sorularını yanıtladı.

Kişisel verilerin korunması ve rekabet hukukunun etkileşiminin ele alındığı bu bölümde, Bundeskartellamt'ın konumu, platformların rekabetinde verinin önemi, KVKK'nın platformları ilgilendiren hükümleri, platformlara ilişkin önemli kararlar, 4054 sayılı Kanun'da yapılması planlanan değişikliklerin platformlara olası etkileri, DMA ve DSA'in platformlara etkileri ve Türkiye'deki platformların KVKK ile uyumluluğu konuları konuşuldu.

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Didem Kalaycıoğlu Birol
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