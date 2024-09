ARTICLE Uzun Lafın Kısası (S1-E7) - Av. Didem Kalaycıoğlu Birol (Video) DL DKB Legal Consultancy & Compliance More Contributor DKB Legal was founded by Didem Kalaycıoğlu Birol and based in Istanbul, Turkey. DKB Legal provides consultancy and compliance management services to local and foreign clients, particularly in the areas of Personal Data Protection, Telecommunications Law, Competition Law, E-Commerce & Consumer Law. Uzun Lafın Kısası serimizin bu bölümünde Av. Didem Kalaycıoğlu Birol, ekibimizden Deren Bayar'ın "kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku bağlamında platformlar" hakkındaki sorularını yanıtladı.

