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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 29 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (“UDY”) Stratejisi (2024-2028) (“Strateji”) yayımlanmıştır. Strateji, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmak üzere nitelikli yatırımların Türkiye'ye çekilmesini sağlayacak bir yol haritası oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Strateji kapsamında, Türkiye'nin sahip olduğu jeostratejik konumu ve nitelikli işgücü sayesinde UDYler için akla ilk gelen ekonomilerden biri olduğu ve bilhassa son 21 yılda yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında yaptığı atılımlarla bu özelliğini daha da güçlendiği, bu açıdan UDY akımlarının yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye'nin küresel UDY akımlarından aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmanın ana hedef olduğu belirtilmiş ve Strateji doğrultusunda uygulanacak politika ve eylemler de yayımlanmıştır.

Strateji ile (i) yatırım ortamı rekabetçiliği, (ii) yeşil dönüşüm, (iii) dijital dönüşüm, (iv) küresel tedarik zinciri, (v) nitelikli insan kaynağı ve (vi) iletişim ve tanıtma başlıkları ve konuları altında altı adet politika belirlenmiştir. Kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından geleceğe yönelik değişiklik plan ve hedeflerini kapsayan dijital dönüşüm politikası, üç adet ana politika olmak üzere toplamda dokuz adet politika belirlemektedir. Bu üç ana politika aşağıdaki gibidir:

(i) Uluslararası standartlar, veri politikaları ve yasal düzenlemelere ilişkin Politika

Türkiye'nin dijital dönüşümde uluslararası standartları yakalayabilmesi adına veri politikalarında ve yasal düzenlemelerde Avrupa Birliği (“AB”) ile tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin korunması mevzuatını da yakından ilgilendiren üç eylem belirlenmiştir.

İlk olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation, “GDPR”) başta olmak üzere AB veri koruma regülasyonlarına tam uyumun sağlanmasının hedeflendiği ve AB müktesebatına uyum sürecine yönelik çalışmaların tamamlanacağı belirtilmiştir.

İlgili eylem planına ilişkin olarak, halihazırda 2024 yılı içerisinde kişisel verilerin korunması mevzuatında meydana gelen değişiklikleri belirtmekte fayda görüyoruz. Şöyle ki; GDPR ve diğer AB veri koruma düzenlemelerine uyumun sağlanmasının ilk aşaması olarak gerçekleştirilen KVKK değişiklikleri 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK değişikliği ile, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarında ve kişisel verilerin yurtdışına aktarımı usullerinde yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Bunun yanı sıra, 10 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve aynı tarihte Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan standart sözleşmeler ile bağlayıcı şirket kuralları ile GDPR'a paralel yöntemler ile kişisel verilerin yurtdışına aktarım usullerinde düzenlemeler yapılmıştır. Strateji ve eylem planları göz önüne alındığında başta GDPR olmak üzere diğer AB düzenlemelerine tam uyumun hedeflendiği görülmektedir. Bu kapsamda, KVKK'yı GDPR'a tam uyumlu hale getirecek değişiklikler Strateji planında öngörüldüğü üzere 2024-2028 yılında gerçekleşebilecektir.

Politika içerisinde KVKK'ya yönelik hedeflerin yanı sıra Strateji ile siber güvenlik alanında düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, AB'nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi ile siber güvenlik alanındaki yeni çalışmaları ve uluslararası alanda en iyi uygulamalar dikkate alınarak siber güvenlik alanında yasal düzenleme çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir. Özellikle nesnelerin internetine (internet of things) ilişkin güvenlik düzenlemelerinin yapılacağı ve nesnelerin internetine ilişkin siber güvenlik taramalarının yapılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Diğer yandan, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler içerisine, uzaktan imza hizmetlerinin eklenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı belirtilmiş ve özel sektör ile kamu kurumları nezdinde konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği hedeflenmektedir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından Politika ile son olarak, KVKK'daki değişiklik ihtiyacının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

(ii) Fiziki dijital altyapı güçlendirilmesi

İkinci olarak, nitelikli UDY projelerinin Türkiye'de kazandırılması için Türkiye'nin fiziki dijital altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki eylem planları ise şunlardır:

Mevcut veri merkezi hizmeti sunan yerli firmaların gelişimleri teşvik edilecek ve rekabeti etkinleştirecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Bununla birlikte 5G baz istasyonlarının yerli üretimi desteklenmesi ve altyapı yetersizliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Son olarak altyapıların gelişemediği bölgelerde genişbant altyapı kurulumu teşvik edilecek ve fiber altyapının geliştirilmesiyle Türkiye'deki internet hızının artırılması sağlanacak.

(iii) Gelişen teknoloji alanlarının geliştirilmesi

Dijital dönüşümün son başlığında ise 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, kuantum, siber güvenlik, blokzincir, akıllı ulaşım ve artırılmış gerçeklik gibi günümüzün en popüler ve hızla gelişen teknolojilerine yatırım yapılması ve bu teknolojilerin birbirine bağlanmasıyla ekosistemin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç

Başta KVKK'da yapılması planlanan değişiklikler olmak üzere açıklanan tüm politika ve eylem planları Türkiye'nin teknolojik gelişmeler açısından AB'yi takip ettiğini göstermektedir. Açıklanan eylem planlarının hayata geçmesiyle birlikte 2028 yılına kadar AB'ye daha uyumlu bir Türkiye için adımlar atılacaktır. Eylem planlarının hangilerinin gerçekleşeceği tam olarak bilinmese de gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.

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