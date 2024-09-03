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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9'uncu maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanarak 10/7/2024 tarihinde yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı tarihte yayımlanmış olan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılacak standart sözleşme metinlerinin İngilizce dilinde çevirileri yayımlanmıştır.

İlgili belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

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