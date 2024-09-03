ARTICLE
3 September 2024

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ve Standart Sözleşme Metinlerinin İngilizce Çevirisine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinin 11'inci...
Turkey Privacy
Person photo placeholder
Authors
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9'uncu maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanarak 10/7/2024 tarihinde yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı tarihte yayımlanmış olan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılacak standart sözleşme metinlerinin İngilizce dilinde çevirileri yayımlanmıştır.

İlgili belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More