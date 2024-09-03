“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun “Kişisel verilerin yurt dışına
aktarılması” başlıklı 9'uncu
maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından
hazırlanarak 10/7/2024 tarihinde yürürlüğe
giren “Kişisel Verilerin Yurt Dışına
Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ile aynı tarihte
yayımlanmış olan kişisel verilerin yurt
dışına aktarılmasında kullanılacak
standart sözleşme metinlerinin İngilizce dilinde
çevirileri yayımlanmıştır.