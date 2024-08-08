*Bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin olarak Kurum tarafından Web Sitesi'nde yardımcı kılavuzlar ve bağlayıcı şirket kurallarının Kurul'a sunumunda kullanılacak başvuru formları yayınlanmıştır.

**Kurum tarafından Web Sitesi'nde sözleşme örnekleri yayınlanmıştır. Standart sözleşme, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılmak zorundadır. Bu sözleşmeler; veri sorumlusundan-veri sorumlusuna, veri sorumlusundan-veri işleyene, veri işleyenden-veri işleyene ve veri işleyenden-veri sorumlusuna kişisel veri aktarımına ilişkin temel düzenlemeleri içermektedir.

Standart sözleşme, kişisel veri aktarımının tarafları arasında akdedilecek olup; aktarımın taraflarınca veya tarafları temsile ve imzaya yetkili kişilerce imzalanacaktır. İmzaların tamamlanmasından itibaren 5 iş günü içinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurum'a bildirilecektir.

Ayrıca, sözleşme taraflarında veya içeriğinde taraflarca yer verilen bilgi ve açıklamalarda bir değişiklik olması veya sözleşmenin sona ermesi hâlinde yukarıda belirtilen usule uygun olarak Kuruma bildirim yapılır.