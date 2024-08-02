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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne ("Sicil") kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından (i) Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğü ile (ii) söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. Anılan kamuoyu duyurusunda öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir:

Kurul'un 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı gereğince istisna kapsamında olmayan tüm veri sorumlularının 31/12/2021 tarihine kadar Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden veri sorumlularına 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Sicil'e bildirim ve kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kurul tarafından resen inceleme yapılmaktadır.

Kurul tarafından yapılan resen inceleme sonucunda Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu tespit edilen yaklaşık 130.600 veri sorumlusundan 16.350 veri sorumlusu hakkında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) incelemesi yapılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda yıllık mali bilanço aktif toplam tutarlarına göre hazırlanan algoritma tablosu esas alınarak Kurul tarafından idari para cezası uygulanmasına devam edilmektedir.

01/08/2024 tarihi itibarıyla Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Kurul tarafından toplam 503.935.000 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

İlgili kamuoyu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

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