"Kurula İletilen Şikayet ve İhbarlarda Sık Yapılan Hatalar" başlıklı broşür, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ...

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“Kurula İletilen Şikayet ve İhbarlarda Sık Yapılan Hatalar” başlıklı broşür, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümlerine uygun şekilde şikayetlerin ve/veya ihbarların Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (“Kurul”) iletilebilmesi ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Anılan broşür kapsamında, Kurul'a intikal eden şikayetlerde ve ihbarlarda usul şartlarına ilişkin sıkça yapılan hatalara ilişkin öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir:

Veri sorumlusuna başvuru yapılmadan iletilen şikayetler usul şartını taşımaması nedeniyle reddedilmektedir.

Kurul'a yapılan şikayetlerde veri sorumlusuna yapılmış başvuruya ve gerekmesi halinde başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye yer verilmemesi, şikayetin usulden reddine sebebiyet vermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki Tebliğ'de belirtilmeyen yöntemler aracılığıyla veri sorumlusuna yapılan başvurularda, veri sorumlusu tarafından başvurunun içeriğine ilişkin yanıt verilmesi halinde Kurul'a iletilen şikayetler esas açısından değerlendirilebilecektir.

KEP adresi dışında bir elektronik posta adresi aracılığıyla veri sorumlusuna başvuru yapılırken söz konusu elektronik posta adresinin veri sorumlusuna daha önce bildirilen bir elektronik posta adresi olması ve mutlak suretle veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili kişiler tarafından başvurunun veri sorumlusunun KEP adresine yapılmak istenmesi halinde, yalnızca ilgili kişinin KEP adresi aracılığıyla başvuruda bulunulmalıdır.

KVKK'da öngörülen yasal süre içerisinde Kurul'a şikayetin iletilmemesi halinde söz konusu şikayetler usul şartını taşımadığından reddedilmektedir. Buna göre, (i) veri sorumlusundan başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yanıt alındığı durumlarda veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kurul'a şikayetin iletilmesi, (ii) veri sorumlusunun yanıtının başvuru tarihinden itibaren otuz günden daha geç alınması halinde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul'a şikayetin iletilmesi, (iii) veri sorumlusundan yanıt alınmadığı durumlarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul'a şikayetin iletilmesi veya (iv) veri sorumlularının kendilerine başvurulduğu tarihten itibaren otuz günlük cevap verme süresinin olduğu dikkate alındığında veri sorumlusuna yapılan başvurudan itibaren otuz gün beklenilmesi, yanıt alınmaması durumunda Kurul'a şikayette bulunulması gerekmektedir.

Kurul tarafından veri sorumlularının yükümlülüklerine uygun olarak ilgili kişi başvurularına yanıt verdiklerinin tespit edilebilmesi adına veri sorumlusuna yapılan başvurunun veri sorumlusuna tebliğ edildiğine dair belgenin, veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye cevap verilmiş ise verilen cevabın, veri sorumlusu cevabının ilgili kişiye tebliğ edildiğine dair belgenin ve benzeri tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi gerekmektedir.

Veri sorumlularının internet sitesinde yer alan genel nitelikli “iletişim formu”ndan yapılan başvurular usule uygun olmadığından kabul edilmemektedir.

İlgili broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

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