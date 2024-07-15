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Kamuoyu görüşünün alınmasının ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin yurtdışı aktarım yöntemleri arasında sayılan standart sözleşmeler ile bağlayıcı şirket kurallarını onayladı. Söz konusu belgeler, kişisel verilerin bu kapsamda yurtdışına aktarımına ilişkin detayları içermesi ve uyulması gereken kuralları net bir şekilde belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Standart sözleşme metinleri, bağlayıcı şirket kuralları başvuru formları ile bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken temel unsurlara dair yardımcı kılavuzların, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘‘Kurum'') tarafından 17.05.2024 tarihinde kamuoyu görüşüne sunulmasının ardından, söz konusu taslak dokümanların kabul edildiği duyuruldu.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikler kapsamında, standart sözleşmeler ve bağlayıcı şirket kuralları, kişisel verilerin yurt dışına aktarımında uygun güvence sağlama yöntemleri olarak açıkça tanınmaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yayımlanan belge ve kılavuzların kullanılması büyük önem taşımaktadır.

10.07.2024 tarihli duyuruda ilan edilen, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılacak standart sözleşme metinleri, bağlayıcı şirket kuralları başvuru formları ve bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken temel hususlara ilişkin yardımcı kılavuzlara aşağıda yer verilmiştir.

1- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Kullanılacak Standart Sözleşme - 1 (Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna)

2- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Kullanılacak Standart Sözleşme - 2 (Veri Sorumlusundan Veri İşleyene)

3- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Kullanılacak Standart Sözleşme - 3 (Veri İşleyenden Veri İşleyene)

4- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasında Kullanılacak Standart Sözleşme - 4 (Veri İşleyenden Veri Sorumlusuna)

5- Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu

6- Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlar - Yardımcı Kılavuz

7- Veri İşleyenler İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu

8- Veri İşleyenler İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlar - Yardımcı Kılavuz

Kişisel verilerin yurtdışına aktarımında veri sorumluları ile veri işleyenlerin yayımlanan sözleşme metinlerini veya başvuru formlarını kullanmaları gerekmektedir. Yayımlanan yardımcı kılavuzlar da veri sorumluları ile veri işleyenlere yurtdışına kişisel veri aktarımında uymaları gereken kurallar konusunda rehberlik etmektedir.

Kurum tarafından yayımlanan dokümanların veri sorumluları ve veri işleyenler özelinde ayrı ayrı hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda, aktarıma konu veri işleme faaliyeti bakımından tarafların veri işleyen mi yoksa veri sorumlusu mu olduğu hususu son derece önemlidir.

Standart sözleşmeler ve bağlayıcı şirket kurallarıyla uygun güvencenin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ‘‘Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' ile belirlenmiş olup yönetmelik hükümlerini değerlendirdiğimiz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

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