Siber Güvenlik Kurulu’ndan Kritik Altyapı Sektörlerine İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi

5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısı ile, Türkiye’nin siber güvenliğine ilişkin güncel riskler, geleceğe yönelik tehdit eğilimleri ve ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır

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5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısı ile, Türkiye’nin siber güvenliğine ilişkin güncel riskler, geleceğe yönelik tehdit eğilimleri ve ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Toplantıda siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmış, kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği, veri egemenliği ve yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında sayılmıştır.

Kurul toplantısı kapsamında, kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilmesi ve kritik alanlarda yerli, sürdürülebilir kapasitenin arttırılması yönünde kararlar alınmış ve aşağıdaki belirtilen alanlar “Kritik Altyapı Sektörleri” olarak belirlenmiştir:

• Dijital Altyapılar

• Dijital Hizmetler

• Elektronik Haberleşme

• Enerji

• Finans

• GıdaveTarım

• İmalatSanayi

• KamuHizmetleri

• MedyaveKrizİletişimi

• PostaveKargo

• Sağlık

• SavunmaSanayii

• SuYönetimi

• Ulaştırma

• Uzay

Siber Güvenlik Kurulu tarafından alınan bu kararlar kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması bakımından kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularının, bilgi güvenliği ve veri koruma tedbirlerini gözden geçirmesini ve güçlendirmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, başta kritik altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm veri sorumlularının 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaları ve mevzuata uyum, idari ve teknik ile kurumsal farkındalık çalışmalarına önem vermeleri büyük önem taşımaktadır.

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