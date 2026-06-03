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3 June 2026

Siber Güvenlik Kurulu’ndan Kritik Altyapı Sektörlerine İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi

KD
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

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Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law logo
Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment.
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5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısı ile, Türkiye’nin siber güvenliğine ilişkin güncel riskler, geleceğe yönelik tehdit eğilimleri ve ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır
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5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısı ile, Türkiye’nin siber güvenliğine ilişkin güncel riskler, geleceğe yönelik tehdit eğilimleri ve ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Toplantıda siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmış, kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği, veri egemenliği ve yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında sayılmıştır.

Kurul toplantısı kapsamında, kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilmesi ve kritik alanlarda yerli, sürdürülebilir kapasitenin arttırılması yönünde kararlar alınmış ve aşağıdaki belirtilen alanlar “Kritik Altyapı Sektörleri” olarak belirlenmiştir:

• Dijital Altyapılar
• Dijital Hizmetler
• Elektronik Haberleşme
• Enerji
• Finans
• GıdaveTarım
• İmalatSanayi
• KamuHizmetleri
• MedyaveKrizİletişimi
• PostaveKargo
• Sağlık
• SavunmaSanayii
• SuYönetimi
• Ulaştırma
• Uzay

Siber Güvenlik Kurulu tarafından alınan bu kararlar kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması bakımından kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularının, bilgi güvenliği ve veri koruma tedbirlerini gözden geçirmesini ve güçlendirmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, başta kritik altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm veri sorumlularının 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaları ve mevzuata uyum, idari ve teknik ile kurumsal farkındalık çalışmalarına önem vermeleri büyük önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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