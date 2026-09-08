Fuhuş Suçu Ve Cezası

Fuhuş suçunun hukuki değerlendirmesinde mağdurun çocuk veya yetişkin olması, failin gerçekleştirdiği hareket, mağdurun rızası, cebir veya tehdit kullanılması, hile ya da çaresizlikten yararlanılması ve suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenip işlenmediği önem taşır.

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Fuhuş suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun, ergin bir kişinin kendi iradesiyle fuhuş yapmasını tek başına suç olarak kabul etmemekte; esas olarak başka kişilerin fuhşa sürüklenmesini, fuhuş faaliyetinin kolaylaştırılmasını, bu faaliyete aracılık edilmesini ve fuhuş amacıyla yer temin edilmesini cezalandırmaktadır.

Fuhuş suçunun hukuki değerlendirmesinde mağdurun çocuk veya yetişkin olması, failin gerçekleştirdiği hareket, mağdurun rızası, cebir veya tehdit kullanılması, hile ya da çaresizlikten yararlanılması ve suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenip işlenmediği önem taşır.

Özellikle internet siteleri, sosyal medya hesapları, mesajlaşma uygulamaları ve dijital ödeme araçlarının kullanıldığı olaylarda yalnızca taraflar arasındaki bağlantının tespit edilmesi yeterli değildir. Paylaşımların amacı, iletişimin içeriği, ödeme hareketleri ve kişinin fuhuş faaliyetine sağladığı somut katkı birlikte değerlendirilmelidir.

Bu makalede fuhuş suçunun unsurları, seçimlik hareketleri, nitelikli hâlleri ve yaptırımı ile fuhuş yapan kişinin hukuki durumu, insan ticareti suçundan farkı, dijital deliller ve Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin yaklaşımı incelenmektedir.

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş kavramı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça tanımlanmamıştır. Bu nedenle kavramın kapsamının belirlenmesinde öğretideki görüşler, yargı kararları ve ilgili idari düzenlemeler önem taşır.

Genel anlamıyla fuhuş, cinsel ilişkinin veya cinsel nitelikteki davranışların ekonomik bir menfaat karşılığında gerçekleştirilmesini ifade eder. Fuhuş kavramı yalnızca kadınlar tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olarak kabul edilemez. TCK m.227 bakımından fuhşa sürüklenen kişinin kadın veya erkek olması suçun oluşumu açısından belirleyici değildir.

Fuhuş yapmak ile başka bir kişiyi fuhşa sürüklemek aynı hukuki niteliğe sahip değildir. Türk ceza hukukunda ergin bir kişinin kendi iradesiyle fuhuş yapması tek başına TCK m.227 kapsamında suç oluşturmaz. Cezai sorumluluk, esas olarak başka bir kişinin fuhşa yöneltilmesi veya fuhuş faaliyetinin üçüncü kişiler tarafından kolaylaştırılması hâlinde ortaya çıkar.

Bu nedenle fuhuş suçundan söz edilebilmesi için failin TCK m.227’de belirtilen hareketlerden en az birini gerçekleştirdiğinin somut delillerle ortaya konulması gerekir.

Cinsel suçlar hakkında daha detaylı bilgi için Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Fuhuş Yapan Kişi Cezalandırılır mı?

Ergin bir kişinin kendi iradesiyle fuhuş yapması TCK m.227 kapsamında suç olarak düzenlenmemiştir. Bununla birlikte olayın gerçekleştiği yer, başkalarının rahatsız edilmesi, kamu düzeni veya ilgili idari mevzuat bakımından farklı tedbir ve yaptırımlar gündeme gelebilir.

Ancak toplum tarafından uygun görülmeyen veya genel ahlaka aykırı kabul edilen bir davranış, açık bir kanuni düzenleme bulunmadan suç ya da kabahat olarak cezalandırılamaz. Uygulanacak ceza veya idari yaptırımın kanunda açık, belirli ve öngörülebilir biçimde düzenlenmiş olması gerekir.

Fuhuş yapan kişinin TCK m.227 kapsamında cezalandırılmaması, fuhşa aracılık eden veya faaliyeti kolaylaştıran üçüncü kişilerin de cezai sorumluluktan kurtulacağı anlamına gelmez.

Fuhuş Yapan Kişiden Hizmet Alan Müşteri Cezalandırılır mı?

Fuhuş yapan ergin bir kişiden ücret karşılığında cinsel hizmet alan kişi, yalnızca müşteri olması nedeniyle TCK m.227 kapsamında fail olarak cezalandırılmaz.

Bununla birlikte müşterinin davranışı cinsel hizmet almaktan ibaret değilse hukuki değerlendirme değişebilir. Müşterinin başka bir kişiyi fuhşa teşvik etmesi, aracılık faaliyetinde bulunması, yer temin etmesi veya fuhuş faaliyetinin organizasyonuna katılması durumunda TCK m.227 kapsamında sorumluluğu gündeme gelebilir.

Fuhşa sürüklenen kişinin çocuk olması hâlinde olay yalnızca fuhuş suçu yönünden değerlendirilmez. Fiilin özelliklerine göre çocuğun cinsel istismarı başta olmak üzere cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin hükümler de uygulanabilir.

Bu nedenle olayda bulunan kişilerin “fuhuş yapan”, “müşteri”, “aracı” veya “yer sağlayan” şeklinde adlandırılması tek başına yeterli değildir. Her kişinin gerçekleştirdiği somut hareket ayrıca incelenmelidir.

TCK m.227’de Düzenlenen Fuhuş Suçları

TCK m.227 bir bütün olarak değerlendirildiğinde farklı mağdur grupları ve birden fazla seçimlik hareket içeren bir suç düzenlemesi ortaya çıkar.

Kanunda çocukların fuhşa sürüklenmesi daha ağır şekilde cezalandırılmış; yetişkinler bakımından ise fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma, aracılık ve yer temin etme fiilleri yaptırıma bağlanmıştır.

Ayrıca fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanan belirli içeriklerin verilmesi, dağıtılması ya da yayılması ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir.

Çocuğu Fuhşa Sürükleme Suçu

TCK m.227/1 uyarınca çocuğu;

fuhşa teşvik etmek,

fuhşun yolunu kolaylaştırmak,

fuhuş amacıyla tedarik etmek,

barındırmak,

çocuğun fuhşuna aracılık etmek

suçtur.

Çocuğu fuhşa sürükleme suçunun cezası dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezası ile adli para cezası birlikte öngörülmüştür.

Kanun koyucu, çocukların korunmasına verilen önem nedeniyle bu suçun işlenmesine yönelik hazırlık hareketlerinin de tamamlanmış suç gibi cezalandırılacağını açıkça düzenlemiştir. Böylece çocuklar bakımından genel teşebbüs hükümlerinden ayrılan özel bir koruma sistemi oluşturulmuştur.

Çocuğun fuhuş faaliyetine rıza gösterdiğinin ileri sürülmesi cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Çocuğun yaşı ve korunma ihtiyacı nedeniyle irade açıklaması, TCK m.227/1 kapsamındaki fiilleri hukuka uygun hâle getirmez.

Konu hakkında detaylı bilgi için Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Yetişkinin Fuhşa Teşvik Edilmesi ve Fuhşun Kolaylaştırılması

TCK m.227/2 uyarınca bir kimseyi;

fuhşa teşvik eden,

fuhşun yolunu kolaylaştıran,

fuhuş için aracılık eden,

fuhuş amacıyla yer temin eden

kişi cezalandırılır.

Bu suçun cezası iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. Hapis cezası ile adli para cezası alternatif değil, birlikte uygulanacak yaptırımlardır.

Kanun ayrıca fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasını fuhşa teşvik olarak kabul etmiştir.

Fuhşa teşvik, kolaylaştırma, aracılık ve yer temin etme birbirinden bağımsız seçimlik hareketlerdir. Bu hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suçun oluşması için yeterli olabilir. Aynı olay kapsamında birden fazla seçimlik hareketin gerçekleştirilmesi ise kural olarak tek suç oluşturur; ancak cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilir.

Fuhşu Kolaylaştıran veya Aracılığa Yönelik Ürünlerin Yayılması

TCK m.227/3 kapsamında fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi cezalandırılır.

Bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezasıdır.

Düzenleme, basılı materyallerin yanı sıra elektronik ortamda yayılan içerikler bakımından da gündeme gelebilir. Bununla birlikte her cinsel içerik veya paylaşım bu suçu oluşturmaz. İçeriğin fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış olması gerekir.

Fuhuş Suçunun Seçimlik Hareketleri

Yetişkinlere karşı işlenen fuhuş suçunun maddi unsurunu oluşturan hareketler dört temel başlık altında incelenebilir.

Fuhşa Teşvik

Teşvik, bir kişide fuhuş yapmaya yönelik irade oluşturulmasını veya mevcut iradenin güçlendirilmesini ifade eder.

Teşvik sözlü veya yazılı şekilde gerçekleştirilebileceği gibi davranışlarla da ortaya çıkabilir. Fuhuş yoluyla yüksek gelir elde edileceği yönünde telkinde bulunulması veya kişinin bu faaliyete yöneltilmesi teşvik kapsamında değerlendirilebilir.

Teşvik edilen kişinin fiilen fuhuş yapmaya başlaması zorunlu değildir. Teşvik hareketinin suçun oluşmasına elverişli biçimde gerçekleştirilmesi yeterli olabilir.

Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma

Fuhşun yolunu kolaylaştırma, fuhuş faaliyetinin gerçekleştirilmesini fiilen daha kolay hâle getiren davranışları ifade eder.

Bu kapsamda;

ulaşım sağlanması,

müşteri bağlantısı kurulması,

iletişim imkânı verilmesi,

ödeme veya organizasyon sisteminin oluşturulması,

fuhuş faaliyeti için gerekli başka maddi kolaylıkların sağlanması

değerlendirilebilir.

Bir davranışın kolaylaştırma sayılabilmesi için fuhuş faaliyetinin gerçekleştirilmesine somut katkı sağlaması ve failin bu amaçla hareket etmesi gerekir.

Fuhşa Aracılık Etme

Aracılık, fuhuş faaliyetinde bulunacak kişi ile bu kişiden cinsel olarak yararlanmak isteyen kişiyi buluşturmaya yönelik faaliyetlerdir.

Failin aracılık karşılığında ücret veya komisyon alması zorunlu değildir. Ancak komisyon, ödeme hareketleri ve düzenli gelir elde edilmesi failin amacı ve fuhuş organizasyonundaki rolü bakımından delil niteliği taşıyabilir.

Fuhuş İçin Yer Temin Etme

Fuhuş faaliyetinin gerçekleştirileceği yerin bilerek ve isteyerek sağlanması bağımsız bir seçimlik hareket olarak düzenlenmiştir.

Yer temin eden kişinin mutlaka ekonomik menfaat sağlaması gerekmez. Önemli olan, sağlanan yerin fuhuş faaliyetinin gerçekleştirilmesine hizmet etmesi ve failin bu amaçla hareket etmesidir.

Bir taşınmazın sahibi, kiraya vereni, çalışanı veya yöneticisi olmak tek başına yer temin etme suçunun oluşması için yeterli değildir. Kişinin taşınmazın fuhuş amacıyla kullanılacağını bilmesi ve bu kullanıma kasten katkı sağlaması gerekir.

Otel, pansiyon, günlük kiralanan daire, konut veya iş yeriyle ilgili olaylarda;

kullanım sıklığı,

rezervasyon kayıtları,

ödeme hareketleri,

taraflar arasındaki iletişim,

konaklayan kişilerin sürekli değişmesi,

failin faaliyetten haberdar olup olmadığı

birlikte değerlendirilmelidir.

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Suçu

Fuhuş suçunun internet siteleri, sosyal medya hesapları veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden işlenmesi mümkündür.

Bir internet sitesi ya da sosyal medya hesabı aracılığıyla kişilerin buluşturulması, müşteri bağlantısı kurulması, ücret veya komisyon alınması, yer ayarlanması ya da organizasyon yapılması somut olayın özelliklerine göre aracılık veya kolaylaştırma kapsamında değerlendirilebilir.

Bununla birlikte dijital ortamda bir ilan, profil, mesaj veya telefon numarası bulunması tek başına mahkûmiyet için yeterli değildir. Failin ilgili hesabı veya içeriği yönettiği, fuhuş faaliyetini bildiği ve suçun seçimlik hareketlerinden birine kasten katıldığı ortaya konulmalıdır.

İnternet ve sosyal medya üzerinden gerçekleşen olaylarda şu deliller önem kazanabilir:

Hesap sahipliği ve kullanıcı bilgileri

IP ve trafik kayıtları

Mesajlaşma içerikleri

Arama ve görüşme kayıtları

Banka ve dijital ödeme hareketleri

Reklam ve ilan içerikleri

Rezervasyon ve konaklama kayıtları

Komisyon veya düzenli gelir elde edildiğini gösteren belgeler

Dijital materyal inceleme raporları

Dijital delillerin hukuka uygun biçimde elde edilmesi gerekir. Telefon, bilgisayar veya çevrim içi hesaplar üzerinde gerçekleştirilen arama, el koyma ve inceleme işlemlerinde Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki şartlara uyulup uyulmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

Fuhuş Suçuyla Korunan Hukuki Değer

TCK m.227’nin “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmesi, suçla korunan hukuki değerin belirlenmesinde önemli bir başlangıç noktasıdır.

Öğretideki bir görüşe göre fuhuş suçuyla toplumun genel ahlak anlayışı ve toplumsal değerler korunmaktadır. Ancak yalnızca genel ahlak kavramına dayanmak, TCK m.227’nin bütün görünüş biçimlerini açıklamak için yeterli değildir.

Özellikle çocukların veya cebir, tehdit, hile ya da çaresizlikten yararlanılarak fuhşa sürüklenen yetişkinlerin söz konusu olduğu durumlarda;

cinsel özgürlük,

beden bütünlüğü,

insan onuru,

irade özgürlüğü,

kişi özgürlüğü,

kamu sağlığı

da doğrudan koruma alanına girer.

Bu nedenle TCK m.227 ile korunan hukuki değerin tek boyutlu olmadığı, suçun gerçekleşme şekline göre toplumsal ve bireysel değerlerin birlikte korunduğu kabul edilmelidir.

Fuhuş Suçunun Faili

TCK m.227 kapsamında fail bakımından kural olarak özel bir sıfat aranmaz. Suç herkes tarafından işlenebilen, özgü olmayan bir suçtur.

Bununla birlikte failin mağdurla arasındaki belirli aile, eğitim, bakım veya gözetim ilişkileri cezayı ağırlaştırabilir. Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması da nitelikli hâl olarak düzenlenmiştir.

Suçun faili, fuhşa sürüklenen kişi değil; onu fuhşa teşvik eden, faaliyeti kolaylaştıran, aracılık eden, yer temin eden veya kanunda belirtilen diğer hareketleri gerçekleştiren kişidir.

Fuhuş Suçunun Mağduru

Fuhuş suçunun mağdurunun kim olduğu öğretide tartışmalıdır.

Suçun genel ahlaka karşı suçlar arasında düzenlenmesinden hareket eden görüşe göre suçun asli mağduru toplumdur. Buna karşılık fuhşa teşvik edilen, fuhşu kolaylaştırılan veya cebir, tehdit, hile ya da çaresizliğinden yararlanılarak fuhşa sürüklenen kişinin de suçtan doğrudan etkilendiği açıktır.

TCK m.227’nin bütün fıkraları bakımından tek bir mağdur anlayışı benimsemek yerine her suç tipinin niteliğine göre değerlendirme yapılması daha isabetlidir.

Yetişkin bir kişinin kendi iradesi dışında fuhşa sürüklenmesi hâlinde yalnızca toplumun genel ahlak anlayışı değil, kişinin irade ve cinsel özgürlüğü de doğrudan ihlal edilir.

Çocuk bakımından ise çocuğun gelişimi, beden bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı ve özgür iradesi ağır şekilde etkilenir. Bu nedenle çocuğun yalnızca suçun maddi konusu olarak görülmesi, kanunun koruma amacını karşılamaz.

Mağdurun Rızası Fuhuş Suçunu Ortadan Kaldırır mı?

Yetişkin mağdurun fuhuş faaliyetine rıza göstermesi, üçüncü kişilerin aracılık, kolaylaştırma veya yer temin etme hareketlerini kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez.

Bununla birlikte cebir, tehdit, hile veya çaresizlikten yararlanma iddiası varsa mağdurun iradesinin nasıl etkilendiği ayrıca araştırılmalıdır.

Mağdurun ekonomik veya sosyal açıdan güç durumda bulunması tek başına çaresizlikten yararlanma sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilir. Failin bu durumu bilmesi ve mağduru fuhşa yönlendirmek ya da fuhuş yapmasını sağlamak amacıyla mevcut durumdan yararlanması gerekir.

Çocuklar bakımından ise rıza, TCK m.227/1 kapsamındaki cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Fuhuş Suçunun Nitelikli Hâlleri

TCK m.227’de suçun daha ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiren birden fazla nitelikli hâl düzenlenmiştir.

Cebir, Tehdit, Hile veya Çaresizlikten Yararlanılması

Cebir veya tehdit kullanarak, hileyle ya da kişinin çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında temel suç için verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Cebir, mağdur üzerinde fiziksel güç kullanılmasını; tehdit ise mağdurun kendisine veya yakınlarına yönelik bir kötülük gerçekleştirileceği korkusuyla iradesinin etkilenmesini ifade edebilir.

Hile kapsamında mağdurun iş, evlilik, seyahat veya daha iyi yaşam koşulları vaadiyle aldatılması gündeme gelebilir.

Çaresizlikten yararlanma bakımından kişinin ekonomik, sosyal veya kişisel koşulları somut olay temelinde değerlendirilmelidir. Failin mağdurun savunmasız durumunu bilmesi ve bundan yararlanması gerekir.

Aile, Bakım veya Gözetim İlişkisinin Kötüye Kullanılması

Suçun;

eş,

üstsoy,

kayın üstsoy,

kardeş,

evlat edinen,

vasi,

eğitici,

öğretici,

bakıcı,

koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler

tarafından işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması da aynı ceza artırımına tabidir.

Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi

Fuhuş suçunun, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti kapsamında işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Örgüt kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için yalnızca birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi yeterli değildir. Örgütün yapısı, devamlılığı, üye sayısı, iş bölümü ve suç işleme amacı somut delillerle ortaya konulmalıdır.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Fuhuş suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.

Bir şirket, işletme veya başka bir tüzel kişinin suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması hâlinde, TCK’nın tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümleri gündeme gelebilir.

Mağdur Hakkında Tedavi ve Psikolojik Destek

TCK m.227/8 uyarınca fuhşa sürüklenen kişi tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulabilir.

Bu düzenleme mağdura yönelik bir ceza değildir. Amaç, fuhşa sürüklenen kişinin korunması, fiziksel ve psikolojik etkilerin azaltılması ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanmasıdır.

Fuhuş Suçu ile İnsan Ticareti Suçu Arasındaki Fark

Fuhuş suçu ile TCK m.80’de düzenlenen insan ticareti suçu birbirinden ayrılmalıdır.

Her fuhşa aracılık veya yer temin etme fiili insan ticareti suçunu oluşturmaz. İnsan ticareti suçunun oluşabilmesi için kanunda belirtilen amaç, araç ve hareketlerin somut olayda gerçekleşmesi gerekir.

Değerlendirme yapılırken özellikle;

kişinin nasıl temin edildiği,

iradesinin nasıl ortadan kaldırıldığı veya sakatlandığı,

cebir veya tehdit uygulanıp uygulanmadığı,

hileli davranışlarda bulunulup bulunulmadığı,

nüfuzun kötüye kullanılıp kullanılmadığı,

kişinin çaresizliğinden yararlanılıp yararlanılmadığı,

kişinin kaçırılıp kaçırılmadığı,

bir yerden başka bir yere götürülüp götürülmediği,

sevk edilip edilmediği veya barındırılıp barındırılmadığı,

failin sömürü amacının bulunup bulunmadığı

araştırılmalıdır.

İnsan ticareti suçunda mağdurun fuhuş yaptırmak amacıyla kanunda belirtilen araçlarla temin edilmesi, sevk edilmesi, bir yerden başka bir yere götürülmesi veya barındırılması söz konusu olabilir.

Dolayısıyla insan ticareti ile fuhuş suçu arasındaki ayrım yalnızca “zorla fuhuş yaptırma” şeklinde basitleştirilemez. Somut olayın bütün maddi vakıaları TCK m.80 ve m.227 kapsamında birlikte değerlendirilmelidir.

Her iki suçun unsurlarının da gerçekleşmesi hâlinde uygulanacak içtima hükümleri, olayın özelliklerine göre ayrıca belirlenmelidir.

Fuhuş Suçunun Manevi Unsuru

TCK m.227’de düzenlenen suçlar kasten işlenebilir. Taksirle fuhşa teşvik, aracılık, kolaylaştırma veya yer temin etme cezai sorumluluk doğurmaz.

Failin suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekir. Örneğin yer temin etme suçunda failin, sağladığı yerin fuhuş amacıyla kullanılacağını bilmesi aranır.

TCK m.227/3 kapsamında ise içeriğin fuhşu kolaylaştırmak veya aracılık etmek amacıyla hazırlanmış olduğunu bilmek ve içeriği bu kapsamda vermek, dağıtmak veya yaymak gerekir.

Failin kastı; mesaj içerikleri, ödeme hareketleri, taraflar arasındaki ilişki, davranışların sürekliliği ve olayın diğer koşullarından hareketle belirlenebilir. Ancak yalnızca şüpheye veya varsayıma dayanılarak kastın varlığı kabul edilemez.

Fuhuş Suçuna Teşebbüs

Yetişkinin fuhşa sürüklenmesine ilişkin suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanması, gerçekleştirilen seçimlik hareketin niteliğine göre mümkündür.

Failin doğrudan icra hareketlerine başlamasına rağmen elinde olmayan nedenlerle hareketi tamamlayamaması hâlinde teşebbüs gündeme gelebilir. Bununla birlikte teşvik, aracılık veya yer temin etme gibi hareketlerin ne zaman tamamlandığı somut olayın özelliklerine göre belirlenmelidir.

Çocuğu fuhşa sürükleme suçu bakımından özel bir düzenleme bulunmaktadır. TCK m.227/1 uyarınca suçun işlenmesine yönelik hazırlık hareketleri dahi tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

Fuhuş Suçuna İştirak

Fuhuş suçu birden fazla kişinin katılımıyla işlenebilir.

Fuhuş faaliyetini organize eden, mağdur ile müşteriyi buluşturan, yer sağlayan, ulaşımı gerçekleştiren veya kazançtan pay alan kişilerin sorumluluğu iştirak hükümleri kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Her kişinin yalnızca diğer şüpheli veya sanıklarla bağlantısının bulunması cezai sorumluluk için yeterli değildir. Kişinin suçun işlenmesine ne şekilde katkı sağladığı, fiil üzerinde ortak hâkimiyetinin bulunup bulunmadığı veya yardım eden sıfatıyla hareket edip etmediği belirlenmelidir.

Fuhuş Suçunda Zincirleme Suç

Fuhuş suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması özellikle mağdur sayısı, seçimlik hareketlerin tekrarı ve fiiller arasındaki hukuki bağlantı bakımından tartışmalıdır.

Aynı mağdura karşı farklı zamanlarda, aynı suç işleme kararı kapsamında gerçekleştirilen fiiller bakımından zincirleme suç hükümleri gündeme gelebilir.

Birden fazla mağdurun bulunduğu olaylarda ise her mağdura yönelik hareketlerin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Tek fiille birden fazla kişiye karşı aynı suçun işlenmesi ile farklı zamanlarda bağımsız hareketlerin gerçekleştirilmesi aynı şekilde değerlendirilemez.

Bu nedenle mağdur sayısının otomatik olarak suç sayısını belirlediğini veya her durumda TCK m.43’ün uygulanacağını söylemek mümkün değildir. Fiillerin zamanı, mağdurlar, seçimlik hareketler ve failin suç işleme kararı birlikte incelenmelidir.

Fuhuş Suçu Soruşturmasında Deliller

Fuhuş suçu soruşturmasında failin yalnızca mağdurla iletişim kurması, belirli bir yerde bulunması veya bir sosyal medya hesabıyla bağlantısının tespit edilmesi mahkûmiyet için tek başına yeterli değildir.

Kişinin TCK m.227’de düzenlenen hangi seçimlik hareketi gerçekleştirdiği ve bu hareketi kasten yaptığı somut delillerle ortaya konulmalıdır.

Soruşturma ve kovuşturmada değerlendirilebilecek deliller arasında şunlar bulunabilir:

Mağdur ve tanık beyanları

Şüpheli veya sanık savunmaları

Mesajlaşma ve iletişim içerikleri

Arama ve görüşme kayıtları

Banka ve dijital ödeme hareketleri

Kamera görüntüleri

Otel, konaklama ve rezervasyon kayıtları

İnternet sitesi ve sosyal medya paylaşımları

IP ve trafik bilgileri

Arama ve el koyma sonucunda elde edilen dijital materyaller

Bilirkişi ve dijital inceleme raporları

Delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi zorunludur. Telefon ve bilgisayar incelemeleri, iletişimin tespiti, teknik takip, arama ve el koyma işlemlerinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen şartlara uyulmalıdır.

Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen deliller hükme esas alınamaz. Ayrıca birden fazla şüpheli veya sanığın bulunduğu dosyalarda her kişinin eylemi ve suçla bağlantısı ayrı ayrı gösterilmelidir.

Fuhuş suçu kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda suçun hukuki niteliği, delillerin elde edilme yöntemi ve her kişinin fiile sağladığı katkı ayrı ayrı incelenmelidir. Ceza soruşturmasının aşamaları ve savunma hakları hakkında ayrıntılı bilgi için Ankara ceza avukatı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş Suçu Şikâyete Tabi midir?

Fuhuş suçu şikâyete tabi değildir. Soruşturma ve kovuşturma, yetkili makamların suç şüphesini öğrenmesi üzerine resen yürütülür.

Bu nedenle mağdurun şikâyetçi olmaması veya daha sonra şikâyetinden vazgeçmesi ceza soruşturmasını kendiliğinden sona erdirmez.

Fuhuş suçu uzlaştırma kapsamında da değildir.

Bağlantılı başka suçlar ve somut dosyanın özellikleri saklı kalmak üzere, TCK m.227 kapsamındaki fuhuş suçu bakımından görevli mahkeme kural olarak asliye ceza mahkemesidir.

İnsan ticareti, çocuğun cinsel istismarı veya başka bir suçun da işlendiği iddia ediliyorsa görevli mahkeme, bütün suçlamalar ve bağlantı kuralları dikkate alınarak belirlenmelidir.

Fuhuş Suçunun Cezası

Fuhuş suçunun cezası mağdurun çocuk veya yetişkin olmasına, gerçekleştirilen hareketin niteliğine ve nitelikli hâllerin bulunup bulunmamasına göre değişir.

Fiil Yaptırım Çocuğu fuhşa teşvik etme, fuhşun yolunu kolaylaştırma, tedarik etme, barındırma veya çocuğun fuhşuna aracılık etme Dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası Yetişkini fuhşa teşvik etme, fuhşun yolunu kolaylaştırma, aracılık etme veya yer temin etme İki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası Fuhşu kolaylaştırmak veya aracılık etmek amacıyla hazırlanmış içerikleri verme, dağıtma veya yayma Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası Cebir, tehdit, hile veya çaresizlikten yararlanma İlgili temel cezanın yarısından iki katına kadar artırılması Aile, bakım veya gözetim ilişkisinin ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması İlgili cezanın yarı oranında artırılması Suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi İlgili cezanın yarı oranında artırılması

Nitelikli hâllerin aynı olayda birlikte gerçekleşmesi, iştirak ve içtima hükümleri ile başka suçların bulunması sonuç cezanın belirlenmesini etkileyebilir.

Anayasa Mahkemesinin Cem Burak Karataş Kararı

Fuhuş suçu ve fuhuş yapan kişinin hukuki durumunun değerlendirilmesi bakımından Anayasa Mahkemesinin Cem Burak Karataş kararı önem taşır.

Anayasa Mahkemesi, 18.10.2017 tarihli ve 2014/19152 başvuru numaralı kararında, başvurucuya “fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız ettiği” gerekçesiyle uygulanan idari para cezasını incelemiştir.

İdari yaptırım, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesinde düzenlenen “mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etme” hükmüne dayandırılmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi, başvurucuya isnat edilen fiilin ilgili kanun hükmünde açıkça düzenlenmediğini ve yorum yoluyla cezalandırma alanının genişletilemeyeceğini değerlendirmiştir.

Karar, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin idari yaptırımlar bakımından da geçerli olduğunu göstermektedir. Toplum tarafından uygun görülmeyen veya genel ahlaka aykırı kabul edilen bir davranış, kanunda açıkça yaptırıma bağlanmamışsa yorum ya da kıyas yoluyla cezalandırılamaz.

Bu karar, fuhuş olgusuyla TCK m.227’de düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık, kolaylaştırma ve yer temin etme hareketlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini de ortaya koymaktadır.

Fuhuş Suçu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fuhuş yapmak suç mudur?

Ergin bir kişinin kendi iradesiyle fuhuş yapması tek başına TCK m.227 kapsamında suç değildir. Ancak üçüncü kişilerin fuhşa teşvik, aracılık, kolaylaştırma veya yer temin etme hareketleri cezalandırılmaktadır.

Fuhuş yapan kişiden hizmet alan müşteri suç işlemiş olur mu?

Ergin bir kişiden cinsel hizmet alan müşteri, yalnızca bu nedenle TCK m.227 kapsamında cezalandırılmaz. Ancak aracılık, teşvik, yer temin etme veya başka bir suça katılım söz konusuysa değerlendirme değişebilir.

Fuhuş için ev veya otel odası temin etmek suç mudur?

Bir yerin fuhuş amacıyla kullanılacağını bilerek ve isteyerek sağlanması TCK m.227 kapsamında suç oluşturabilir. Kişinin yerin kullanım amacını bilip bilmediği somut delillerle belirlenmelidir.

İnternetten veya sosyal medyadan fuhşa aracılık suç mudur?

İnternet veya sosyal medya üzerinden kişileri buluşturmak, müşteri bağlantısı kurmak ya da organizasyon yapmak fuhşa aracılık veya kolaylaştırma kapsamında değerlendirilebilir. Ancak hesap sahipliği veya paylaşım tek başına yeterli değildir; kişinin bilgisi, kastı ve somut katkısı ispatlanmalıdır.

Fuhuş suçu şikâyete tabi midir?

Hayır. Fuhuş suçu şikâyete tabi değildir ve soruşturma resen yürütülür. Şikâyetten vazgeçilmesi soruşturmayı kendiliğinden sona erdirmez.

Fuhuş suçunda mağdurun rızası cezayı kaldırır mı?

Yetişkin mağdurun rızası, üçüncü kişinin aracılık, kolaylaştırma veya yer temin etme fiilini kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez. Çocuklar bakımından rıza cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Fuhuş suçu ile insan ticareti aynı suç mudur?

Hayır. Her fuhuş suçu insan ticareti suçunu oluşturmaz. İnsan ticareti için TCK m.80’de belirtilen amaç, araç ve hareketlerin gerçekleşmesi gerekir. Somut olayda her iki suç yönünden ayrı değerlendirme yapılabilir.

Fuhuş suçunda hangi mahkeme görevlidir?

Bağlantılı başka suçlar ve dosyanın özellikleri saklı kalmak üzere fuhuş suçunda görevli mahkeme kural olarak asliye ceza mahkemesidir.

Sonuç

Türk ceza hukukunda ergin bir kişinin kendi iradesiyle fuhuş yapması tek başına TCK m.227 kapsamında suç olarak düzenlenmemiştir. Cezai sorumluluk esas olarak başka bir kişiyi fuhşa teşvik etme, fuhşun yolunu kolaylaştırma, aracılık etme, yer temin etme ve fuhuş faaliyetini kolaylaştırmaya yönelik belirli içerikleri verme, dağıtma veya yayma hareketleri bakımından ortaya çıkar.

Suçun hukuki nitelendirilmesinde mağdurun yaşı, failin gerçekleştirdiği seçimlik hareket, mağdurla arasındaki ilişki, cebir veya tehdit kullanılması, hile, çaresizlikten yararlanma ve örgüt bağlantısı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yetişkin mağdurun fuhuş faaliyetine rıza göstermesi, üçüncü kişinin aracılık veya kolaylaştırma niteliğindeki hareketlerini kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez.

Fuhuş suçu ile insan ticareti suçunun birbirinden ayrılması da önemlidir. Her fuhşa aracılık fiili insan ticareti suçunu oluşturmaz. Buna karşılık kişinin kanunda belirtilen yöntemlerle sömürü amacıyla temin edilmesi, götürülmesi, sevk edilmesi veya barındırılması hâlinde TCK m.80 yönünden ayrıca değerlendirme yapılması gerekebilir.

Dijital iletişim araçlarının kullanıldığı dosyalarda yalnızca ilan, mesaj, hesap sahipliği veya telefon irtibatına dayanılması yeterli değildir. İçeriğin amacı, failin bilgisi, ödeme hareketleri, taraflar arasındaki ilişki ve suçun seçimlik hareketlerine sağlanan somut katkı hukuka uygun delillerle ortaya konulmalıdır.

Anayasa Mahkemesinin Cem Burak Karataş kararı da kanunda açıkça suç veya kabahat olarak düzenlenmeyen bir davranışın yorum yoluyla cezalandırılamayacağını göstermektedir. Bu nedenle fuhuş suçunun değerlendirilmesinde kanunilik ilkesi, kıyas yasağı, masumiyet karinesi ve cezai sorumluluğun şahsiliği esasları gözetilmelidir.

Her olay kendi koşulları içinde incelenmeli; suçun unsurları, nitelikli hâller, deliller ve bağlantılı suçlar birlikte değerlendirilerek cezai sorumluluk kişinin somut eylemi üzerinden belirlenmelidir.

Son güncelleme: Eylül 2026

Bu makale genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Somut olayın özelliklerine göre suçun hukuki niteliği, görevli mahkeme ve uygulanabilecek hükümler değişebilir. İçerik hukuki danışmanlık niteliği taşımaz.

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