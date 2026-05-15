Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu ve 2026 Cezaları

Ticari hayatta güvenin ve nakit akışının en önemli enstrümanlarından biri olan çek, hukuki altyapısı güçlü bir ödeme aracıdır. Ancak ekonomik dalgalanmalar veya ticari planlamadaki hatalar neticesinde çekin vadesi geldiğinde ödenememesi, “karşılıksız çek” problemini doğurmaktadır. Türkiye’de karşılıksız çek düzenlemek yalnızca ticari bir itibar kaybı değil, aynı zamanda 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında ağır yaptırımları olan bir suçtur.

Esenyel Partners olarak, şirketlerin ve tacirlerin ticari faaliyetlerini güvenle sürdürebilmeleri adına karşılıksız çek düzenleme suçu, 2026 yılı güncel cezaları ve yasal haklar hakkında bilmeniz gerekenleri bu rehberde derledik.

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu Nedir?

Bir çekin “karşılıksız” sayılabilmesi için, kanuni ibraz süresi içerisinde muhatap bankaya sunulması ve hesapta çek bedelini karşılayacak yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle “karşılıksızdır” işleminin yapılmış olması gerekir. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, çeki düzenleyen (keşideci) hesabında yeterli bakiye bulundurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranarak karşılıksızdır işlemine sebebiyet veren kişi, alacaklının şikâyeti üzerine cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır.

2026 Yılı Çek Yaprak Bedeli (Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutar)

Çek hamillerini korumak amacıyla, bankaların her bir çek yaprağı için kanunen ödemekle yükümlü olduğu asgari bir tutar bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan tebliğ uyarınca, 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bankaların süresinde ibraz edilen ve karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu tutar 16.350 TL olarak belirlenmiştir.

Alacaklı, çekin karşılıksız çıkması durumunda bankadan bu asgari tutarı talep etme hakkına sahiptir. Kalan asıl alacak bakiyesi için ise icra takibi ve ceza davası süreci başlatılmalıdır.

Karşılıksız Çek Suçunda 2026 Yılı Cezai Yaptırımları Nelerdir?

Karşılıksız çek suçu, Türk hukuk sistemimizde hem adli para cezası hem de hapis cezası riskini barındıran katı kurallara tabidir. 2026 yılı itibarıyla güncel yaptırım süreci şu şekilde işlemektedir:

Adli Para Cezası

Karşılıksız çek düzenleyen fail hakkında, karşılıksız kalan her bir çek yaprağı için 1.500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Kanun, burada alacaklıyı koruyan çok önemli bir sınır koymuştur: Verilecek adli para cezası, çekin karşılıksız kalan bedelinden, işlemiş temerrüt faizinden ve yargılama giderleri toplamından az olamaz.

Hapis Cezası (Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumu)

Çek Kanunu’nun en katı yaptırımlarından biri infaz aşamasında ortaya çıkar. Normal şartlarda TCK kapsamında verilen adli para cezaları ödenmediğinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma (kamu hizmeti) cezasına çevrilebilirken, karşılıksız çek suçunda bu kural geçerli değildir.

Karşılıksız çek nedeniyle hükmedilen adli para cezası ödenmediği takdirde doğrudan hapis cezasına çevrilir. Üstelik bu suç tipinde:

Uzlaşma

Ön ödeme

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

gibi faili kurtarıcı hukuki kurumlar uygulanmaz.

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı

Mahkeme, karşılıksız çek düzenleyen kişi (ve şirket yetkilileri) hakkında “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı verir. Bu yasak, tacirlerin banka sicillerine (kredi notlarına) doğrudan işlenir ve ticari hayatı felç edecek nitelikte sonuçlar doğurur. Kişi, yasağın kaldırılması için cezanın tamamen infaz edilmesinden itibaren en az 3 yıl, her hâlükârda yasağın konulduğu tarihten itibaren 10 yıl beklemek zorundadır.

Şikâyet Süresi, Görevli ve Yetkili Mahkeme

Karşılıksız çek suçu, takibi şikâyete bağlı bir suçtur.

Görevli Mahkeme: İcra Ceza Mahkemeleri’dir.

İcra Ceza Mahkemeleri’dir. Yetkili Mahkeme: Çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği yer, çek hesabının açıldığı banka şubesi, hesap sahibinin yerleşim yeri veya şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemelerinde dava açılabilir.

Çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği yer, çek hesabının açıldığı banka şubesi, hesap sahibinin yerleşim yeri veya şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemelerinde dava açılabilir. Şikâyet Süresi: Çekin yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibraz edilip “karşılıksızdır” işleminin yapıldığı (öğrenildiği) tarihten itibaren 3 ay, ve her hâlükârda fiilin üzerinden en fazla 1 yıl geçmesiyle şikâyet hakkı düşer.

Tüzel Kişilerde (Şirketlerde) Kim Sorumludur?

Çek, bir limited veya anonim şirket (tüzel kişi) adına keşide edilmişse, cezai sorumluluk doğrudan tüzel kişiliğe değil; karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihte şirketi temsile ve çeki düzenlemeye yetkili gerçek kişilere (yönetim kurulu üyeleri, müdürler vb.) aittir. Vekâletname ile başkasına çek imzalatan hesap sahibi şirket yetkilisi, sorumluluktan kurtulamaz.

Borcun Ödenmesi ve Etkin Pişmanlık

Karşılıksız çek suçunda en etkili kurtuluş yolu etkin pişmanlık, yani borcun ödenmesidir. Yargılama aşamasında çek bedeli ve temerrüt faizi alacaklıya ödenirse mahkeme “davanın düşmesine” karar verir. Eğer ceza kesinleştikten sonra ödeme yapılırsa, hüküm tüm cezai sonuçlarıyla (hapis cezası ve çek yasağı dâhil) birlikte ortadan kalkar.

