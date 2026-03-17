Hakaret Suçunda Ön Ödeme Uygulaması Ve Ceza Hukukunda Yeni Dönem

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında düzenlenen hakaret suçu, son bir buçuk yıl içerisinde gerçekleştirilen yargı reformlarıyla köklü usul değişikliklerine sahne olmuştur. Hukuk sistemimizde “onarıcı adalet” anlayışının bir parçası olarak uzun yıllar uygulanan “uzlaştırma” kurumu, 2024 ve 2025 yıllarında yürürlüğe giren 9. ve 11. Yargı Paketleri neticesinde hakaret suçları bakımından büyük ölçüde terk edilmiştir.

Bu makalemizde, hakaret suçunda ön ödeme şartları, devlete yapılan ödemelerin 2026 yılı güncel hesaplama yöntemleri ve mağdurların bu yeni sistemdeki manevi tazminat hakları detaylı ve resmî bir dille incelenecektir.

Yasal Değişim Süreci: 9. ve 11. Yargı Paketleri

Hakaret suçu, geçmiş yıllarda mağdur ve failin bir uzlaştırmacı nezdinde bir araya gelerek anlaştığı; failin mağdurdan özür dilediği veya maddi bir tazminat ödeyerek dosyanın kapandığı bir sisteme tabiydi. Ancak Kasım 2024’te yürürlüğe giren 9. Yargı Paketi ile ilk adım atılarak, TCK Madde 125/2 kapsamında yer alan sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle (sosyal medya, e-posta, WhatsApp vb.) işlenen hakaret suçları uzlaştırma kapsamından çıkarılmış ve ön ödeme sistemine entegre edilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 75. maddesinde yer alan ön ödeme kurumuna ilişkin hükümde yapılan değişiklik ile hakaret suçu ön ödeme kapsamına dâhil edilmiştir. Ancak suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi hâlinde ön ödeme hükümleri uygulanmayacaktır. Buna paralel olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde yapılan değişiklik ile hakaret suçu uzlaştırma kapsamından tamamen çıkarılmıştır. Güncel mevzuatımızda artık hakaret suçlarının büyük bir kısmı ön ödeme rejiminin kalıcı bir parçası hâline gelmiştir.

Bununla birlikte önemli bir geçiş hükmü öngörülmüştür:

25.12.2025 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmış dosyalar bakımından yeni düzenlemeler uygulanmayacaktır. Bu tarihten önce uzlaşma sağlanmış bir dosyada uzlaşmadan vazgeçilerek ön ödeme hükümlerinin uygulanmasının talep edilmesi mümkün değildir. Ancak uzlaşma sağlanmış olmasına rağmen edimlerin yerine getirilmemesi hâlinde adli süreç kaldığı yerden devam edecektir. Ayrıca, uzlaştırma kapsamında bulunan bir suçun hakaret suçu yahut ön ödeme kapsamındaki bir başka suç ile birlikte aynı mağdura karşı işlenmesi hâlinde; uzlaştırmaya tabi suç yönünden uzlaştırma hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Esenyel Partners bünyesindeki ceza hukuku departmanımızın da sıklıkla vurguladığı gibi, bu yasal değişiklik yargı yükünü hafifletmeyi ve davaları hızlandırmayı amaçlasa da, mağdurun süreçteki etkinliğini ve doğrudan tatmin edilme imkânını ortadan kaldırması yönüyle hukuk camiasında yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

Ön Ödeme Kurumu Nedir ve Süreç Nasıl İşler?

Ön ödeme, TCK m.75’te düzenlenen ve uzlaştırmaya tabi suçlar hariç olmak üzere yalnızca adli para cezasını gerektiren veya kanunda öngörülen hapis cezasının üst sınırı altı ayı geçmeyen suçlarda uygulanabilen bir ceza muhakemesi kurumudur. Bu kurum sayesinde fail, belirlenen parasal bedeli Devlet Hazinesine ödemesi karşılığında soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulabilmektedir. Uygulamada savcılık veya mahkeme tarafından yapılan ödeme önerisi halk arasında “ön ödeme emri” olarak adlandırılmaktadır.

Ön ödemeye tabi bir hakaret suçu işlendiğinde süreç genel hatlarıyla şu şekilde işlemektedir:

Şikâyet ve Soruşturma: Mağdurun şikâyeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatır.

Ön Ödeme İhtaratı: Savcılık, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması hâlinde şüpheliye ön ödeme önerisi tebliğ eder. Tebligatta, soruşturma giderleri ile birlikte belirlenen miktarın tebliğden itibaren 10 gün içinde ödenmesi hâlinde kamu davası açılmayacağı bildirilir.

Taksitlendirme: Şüphelinin talebi hâlinde ödeme birer ay arayla üç eşit taksit hâlinde yapılabilir.

Soruşturma Aşamasında Sonuç: Ödemenin yapılması hâlinde "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (KYOK) verilir.

Kovuşturma Aşamasında: Soruşturma aşamasında uygulanmamış olmak şartıyla mahkeme de ön ödeme önerisinde bulunabilir. Ödeme yapılması hâlinde kamu davası hakkında düşme kararı verilir.

Ön ödeme önerisinin reddedilmesi veya süresinde yerine getirilmemesi hâlinde soruşturma ve/veya kovuşturma kaldığı yerden devam eder. Ön ödeme önerisine müşteki/müdahil veya şüpheli/sanık tarafından itiraz edilmesi mümkün değildir.

2026 Yılı Güncel Ön Ödeme Hesaplama Yöntemi

Ön ödeme miktarı, isnat edilen suçun kanunda öngörülen hapis cezasının alt sınırı dikkate alınarak gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. 7499 sayılı Kanun ile yapılan güncellemeler sonrasında, 2026 yılı itibarıyla hapis cezasının her bir günü için belirlenen miktar 100 TL olarak uygulanmaktadır.

Basit hakaret suçunu ele aldığımızda kanuni alt sınır 3 ay, yani 90 gündür.

Hesaplama: 90 gün x 100 TL = 9.000 TL.

Savcılık tarafından yapılan soruşturma giderlerinin de bu tutara eklenmesiyle failin devlete ödemesi gereken nihai tutar ortaya çıkar. Eğer hakaret alenen (sosyal medya üzerinden, herkesin görebileceği şekilde) işlenmişse, ceza yasal oranlarda artırılarak hesaplanacak ve failin devlete ödeyeceği tutar yükselecektir. Ön ödeme yapılması hâlinde mahkûmiyet hükmü kurulmadığından adli sicil kaydı oluşmaz.

Eski ve Yeni Sistemin Hukuki Karşılaştırması

Kriter Uzlaştırma Sistemi (Eski Usul) Ön Ödeme Sistemi (Yeni Usul) Sürecin Tarafları Mağdur, Fail ve Uzlaştırmacı Savcılık ve Fail Mağdurun İradesi Dosyanın kapanması mağdurun onayına bağlı Mağdurun onayına gerek yoktur Ödemenin Yararlanıcısı Mağdura veya belirlenen kuruma Devlet Hazinesine Manevi Tatmin Özür ve telafi mümkün Manevi telafi mekanizması yoktur

Mağdurların Hak Arama Hürriyeti: Manevi Tazminat Davası

Ceza hukukunda gerçekleştirilen bu yasal reform, hakaret fiilinin faturasının mağdura değil devlete ödendiği yönündeki haklı hukuki eleştirileri beraberinde getirmiştir. Mağdurun şeref, onur ve haysiyeti ihlal edilmesine rağmen, failin ödediği meblağ doğrudan devletin kasasına girmekte, mağdur ceza dosyasından doğrudan bir fayda sağlayamamaktadır. Ancak ceza dosyasının ön ödeme ile kapanması, mağdurun özel hukuk alanındaki haklarını ortadan kaldırmamaktadır.

Hakarete uğrayan bireylerin, hukuk mahkemelerinde haklarını arama özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Ön ödeme yapılması nedeniyle kamu davasının açılmaması veya davanın düşmesi hâlinde dahi şüpheli/fail aleyhine Asliye Hukuk Mahkemelerinde manevi tazminat davası ikame edilerek uğranılan elem, keder ve manevi çöküntünün maddi olarak telafi edilmesi yasal olarak talep edilebilmektedir. Ön ödeme uygulaması, kişisel hakların talep edilmesine engel teşkil etmemektedir.

Failin savcılığın ön ödeme teklifini kabul edip devlete bu parayı ödemiş olması, suç konusu eylemi fiilen gerçekleştirdiğine dair güçlü bir karinedir ve hukuk mahkemelerinde açılacak tazminat davalarında mağdurun iddialarını destekleyen önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Süreç içerisindeki bu teknik detayların takibi büyük bir titizlik gerektirmektedir ve Esenyel Partners, hak kayıplarının önüne geçmek adına müvekkillerine stratejik hukuki yol haritaları sunmaktadır.

Sonuç

Hakaret suçunda uzlaştırma kurumunun kaldırılarak ön ödeme sistemine geçilmesi, ceza muhakemesi pratiğinde önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Şüphelinin/Failin Devlet Hazinesine belirli bir meblağ ödeyerek ceza yargılamasından ve sabıka kaydından muaf tutulması, mağdurların zedelenen onurlarının telafisi için hukuk mahkemelerine yönelmelerini zorunlu kılmıştır.

Bu yeni sistemde ceza süreci ile özel hukuk yollarının birlikte değerlendirilmesi, geçiş hükümlerinin doğru yorumlanması ve stratejik hukuki yol haritasının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Süreç yönetimi, dava takibi ve her türlü profesyonel hukuki danışmanlık ihtiyacınız için Esenyel Partners ile iletişime geçebilirsiniz.

