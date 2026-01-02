Genel Güvenli̇ği̇n Kasten Tehli̇keye Sokulmasi Suçunda Cezalar Artirilmiştir

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 19. Maddesi ve 23. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 170. Maddesinde ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkindir.

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklik

Değişiklik neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 170. maddesinde düzenleme altına alınan Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu karşılığında öngörülen ceza miktarlarının arttırılması yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkaran, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişiler için hükmedilecek cezalar altı aydan üç yıla hapis cezası iken bir yıldan beş yıla hapis cezasına hükmedilecek şekilde değiştirilmiştir.

Bununla beraber suçun ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş etmek suretiyle işlenmesi hali için önceki ceza miktarı korunacak şekilde altı aydan üç yıla hapis cezasına hükmedileceğine yönelik yeni bir cümle eklenmiştir.

Ayrıca eklenen ikinci fıkra uyarınca suçun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi hallerinde, hükmedilecek cezaya yarı oranında artırılarak hükmedileceğine yönelik yeni bir düzenleme de getirilmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklik

Düzenleme öncesinde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun tamamı seri muhakeme usulü kapsamında işbu kurumdan yararlanmakta idi. Ancak düzenleme ile 5237 Sayılı Ceza Kanunu'na yeni eklenen ikinci fıkra seri muhakeme usulü kapsamının dışında bırakılmıştır.

Bu kapsamda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde işbu suçun seri muhakeme usulü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Değişiklik, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.