Ulaşimda Korsan Ve Maganda Eylemleri̇ İçi̇n Düzenleme Deği̇şti̇ri̇lmi̇şti̇r.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 223. Maddesinde yapılan değişikliğe ilişkindir.

Değişiklik öncesinde Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesinde düzenleme altına alınan "Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması" suçu madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Düzenleme sonrasında madde başlığı "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" olarak değiştirilmiştir.

Madde metninde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılara aşağıdaki tabloda yer vermiş bulunmaktayız.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DÜZENLEME DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ CEZA MİKTARI DEĞİŞİKLİK SONRASI DÜZENLEME DEĞİŞİKLİK SONRASI CEZA MİKTARI DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Cebir/ tehdit / hukuka aykırı davranış ile kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, bu aracı hareket halinde iken durdurma 1 Yıldan 3 Yıla Hapis Cezası Hukuka aykırı davranış ile kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, bu aracı hareket halinde iken durdurma 1 Yıldan 3 Yıla Hapis Cezası Cebir ve tehdit düzenlemesi madde metninden çıkarılmış olup bunların hukuka aykırı davranış kapsamında kalması nedeniyle uygulamada herhangi bir değişikliğe sebebiyet verilmeyecektir. Ceza miktarı aynı kalmıştır. Cebir/ tehdit / hukuka aykırı davranış ile kara ulaşım aracını gitmekte olduğu yerden başka yere götürme 1 Yıldan 3 Yıla Hapis Cezası Hukuka aykırı davranış ile kara ulaşım aracını gitmekte olduğu yerden başka yere götürme 2 Yıldan 5 Yıla Hapis Cezası Cebir ve tehdit düzenlemesi madde metninden çıkarılmış olup bunların hukuka aykırı davranış kapsamında kalması nedeniyle uygulamada herhangi bir değişikliğe sebebiyet verilmeyecektir. Ceza miktarı ise artırılmıştır. Cebir/ tehdit / hukuka aykırı davranış ile deniz veya demiryolu ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, bu aracı hareket halinde iken durdurma 2 Yıldan 5 Yıla Hapis Cezası Hukuka aykırı davranış ile deniz veya demiryolu ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, bu aracı hareket halinde iken durdurma, gitmekte olduğu yerden başka yere götürme 3 Yıldan 7 Yıla Hapis Cezası Cebir ve tehdit düzenlemesi madde metninden çıkarılmış olup bunların hukuka aykırı davranış kapsamında kalması nedeniyle uygulamada herhangi bir değişikliğe sebebiyet verilmeyecektir. Ceza miktarı ise artırılmıştır. Cebir/ tehdit / hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, gitmekte olduğu yerden başka yere götürme 5 Yıldan 10 Yıla Hapis Cezası Hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleme, gitmekte olduğu yerden başka yere götürme 7 Yıldan 12 Yıla Hapis Cezası Cebir ve tehdit düzenlemesi madde metninden çıkarılmış olup bunların hukuka aykırı davranış kapsamında kalması nedeniyle uygulamada herhangi bir değişikliğe sebebiyet verilmeyecektir. Ceza miktarı ise artırılmıştır. Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu için gerçek içtima kuralları uygulanmakta idi. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların işlenmesi amacıyla veya sırasında başka bir suçun işlenmesi halinde ayrıca bu suçtan dolayı ceza verilir. Bu suçlar ile işlenen tüm suçlarda gerçek içtima kuralları uygulanacaktır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu için gerçek içtima kurallarının uygulanması öngörülmüşken değişiklik ile artık diğer tüm suçlar yönünden de gerçek içtima kurallarının uygulanması sağlanmıştır. Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi halinde gerçek içtima kuralları uygulanmaktaydı. Kanunda öngörülen şekil, şart ve usullere uygun olarak düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri esnasında birinci ve ikinci fıkrada belirtilen fillerin işlenmesi halinde bu fıkralardaki suç oluşmaz. Suç oluşmamaktadır. Değişiklik öncesindeki düzenlemeye (bir önceki) 4. fıkradaki değişiklik nedeniyle ihtiyaç kalmamıştır. Yeni düzenleme kapsamında usule uygun toplantı ve gösteri yürüyüşleri nedeniyle kara, deniz veya hava ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellenmesi veya durdurulması veya gitmekte olduğu yerden başka yere götürülmesi hallerinde suç oluşmayacaktır.

Değişiklik, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

