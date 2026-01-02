Hakaret Suçunun Ön Ödeme Kapsamina Alinmasina Dai̇r Beklenen Düzenleme Yapilmiştir.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. Maddesi, 24. Maddesi ve 26. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 75. Maddesi ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkindir.

Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin 27.03.2025 tarihli ve 2024/197 E., 2025/86 K. sayılı kararı uyarınca, 7531 sayılı Kanun ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerden bir kısmı iptal edilmiştir. İptal kararı sonrasında Hakaret suçuna ilişkin birçok yargılama yeni düzenlemeyi beklemek üzere durmuş idi. Beklenen yasal düzenleme 11. Yargı Paketi ile yapılmıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 75. Maddesinde yer alan önödeme kurumuna ilişkin hükümdeki değişiklik ile Hakaret suçu önödeme kurumu kapsamına dahil edilmiştir. Ancak suçun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde önödeme kurumu uygulanmayacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253. Maddesinde yapılan değişiklikler kapsamında Hakaret suçu uzlaştırma kapsamından tamamen çıkarılmışsa da uzlaştırma kapsamında bulunan bir suçun, Hakaret suçu yahut önödeme kapsamındaki bir suç ile birlikte aynı mağdura karşı işlenmesi halinde uzlaştırma kapsamındaki suç bakımından uzlaştırma hükümleri uygulanacaktır.

Aynı madde kapsamındaki işbu değişiklikler 25.12.2025 tarihi itibariyle uzlaşma sağlanan dosyalar için uygulanmayacaktır. Uzlaşma sağlanan dosyalarda uzlaşmadan vazgeçilmesi yahut edimlerin yerine getirilmemesi halinde adli süreçler devam edecektir. Örneğin, Hakaret suçuna ilişkin olarak 25.12.2025 tarihine dek uzlaşma sağlanmış bir dosyada uzlaştırmadan vazgeçilerek önödeme kurumunun uygulanmasının talep edilmesi mümkün olamayacaktır.

Değişiklik, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.