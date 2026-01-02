Üç Yillik Deneti̇mli̇ Serbestli̇kten Yararlanmanin Kapsami Tekrar Geni̇şleti̇ldi̇

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27. Maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Geçici 10. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkindir.

Değişiklik ile denetimli serbestlikten 3 yıl erken yaralanacak hükümlüler ve yaralanma şartları değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası aşağıda sayılan koşulları taşıyan hükümlülerin en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla cezalarının kalan kısmını talep etmeleri halinde 3 yıl erken denetimli serbestlikten yararlanarak infaz etmelerine olanak sağlanmıştır.

31/7/2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle toplam hapis cezası on yılın altında olan, bir ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçiren ve açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler,

işlenmiş suçlar nedeniyle toplam hapis cezası on yılın ve üzerinde olan, üç ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçiren ve açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler, 31/7/2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler.

Ancak aşağıda sayılan suçlar nedeniyle mahkumiyete hükmedilmiş olan hükümlüler bakımından bahse konu 3 yıl erken denetimli serbestlikten yaralanma imkânı bulunmamaktadır.

Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçu

Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu

Kadına karşı kasten öldürme suçu

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları

Cinsel saldırı suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu

Evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenen reşit olmayanla cinsel ilişki

Evlat edinme öncesi bakım üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi kurulan kişi tarafından işlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar,

Anayasal Düzene e Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Milli Savunmaya Karşı Suçlar,

Devletin Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar

Suç örgütleri faaliyeti kapsamında işlenen suçlar

* Kalınlaştırılarak gösterilen bölümler güncel değişiklikleri ifade etmektedir.

Özetlemek gerekirse yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere bazı suçlar hariç tutulmak kaydı ile belirli süreleri ceza infaz kurumlarında tamamlayan ve 31/7/2023 öncesinde suç işlemiş olan hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 1 yıl yerine 3 yıl olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda kişilerin denetime ayrılarak ceza infaz kurumundan 3 yıl erken tahliye olmaları sağlanmıştır.

Mevcut durumda kanuni istisnalar hariç olmak üzere 30/4/2020 tarihine kadar işlenen suçlar için uygulanan 3 yıllık denetimli serbestlik süresi artık 31/7/2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar için de uygulanacaktır.

Tüm bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25.12.2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

