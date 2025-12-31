Taksirle Yaralamada Cezalar Artırılmıştır.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına...

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 89. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkindir.

Değişiklik neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesinde düzenleme altına alınan Taksirle Yaralama suçu karşılığında öngörülen ceza miktarlarının arttırılması yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Taksirle işlenen yaralama suçunun temel hali için belirlenmiş olan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası, yapılan değişiklik neticesinde artık suçun cezasının dört aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak değiştirilmiştir. Böylelikle cezanın alt ve üst sınırlarında değişikliğe gidilmiştir.

Taksirle yaralama fiilinin birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği durumlarda değişiklik öncesinde altı aydan üç yıla hapis cezasına hükmedilirken değişiklik neticesinde artık dokuz aydan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. İşbu düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırında artırıma gidilmiştir.

MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞERLENDİRME TCK m. 89/1 3 Aydan 1 Yıla Hapis Cezası 4 Aydan Yıldan 2 Yıla Hapis Cezası Ceza Artırılmıştır. TCK m. 89/4 6 Aydan 3 Yıla Hapis Cezası 9 Aydan 5 Yıla Hapis Cezası Ceza Artırılmıştır.

Değişiklik Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

