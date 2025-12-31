Suç Örgütlerine İlişkin Cezalar Artirilmiştir.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 20. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 20. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkindir.

Değişiklik neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde düzenleme altına alınan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçu karşılığında öngörülen ceza miktarlarının arttırılması yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Örgüt kurucusu ve yöneticileri için daha önce öngörülmüş olan hapis cezası miktarı dört yıldan sekiz yıla olarak belirlenmişken cezanın hem alt hem üst sınırında dörtte bir oranında artırım yapılmıştır. Değişiklik kapsamında artık örgüt kurucusu ve yöneticileri için beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecektir.

Kurulmuş bir suç örgütüne üyelik suçu için ise iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüşken değişiklik ile cezanın üst sınırında artırım yapılmak suretiyle artık iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecektir.

Düzenleme öncesinde suç örgütünün silahlı olması halinde ise hem kurucular hem yöneticiler hem de üyeler açısından cezalarda dörtte birinden yarısına kadar artırım yapılabilmekte idi. Buradaki artırım oranını hâkim serbestçe takdir ederken değişiklik neticesinde hakimlerin takdir yetkisi sınırlandırılmıştır. Artık suç örgütünün silahlı olması halinde hem kurucular hem yöneticiler hem de üyeler açısından cezalarda yarı oranında artırım yapılacaktır.

Yaş küçüklüğü sebebiyle indirim yapılması imkanının kötüye kullanması nedeniyle örgüt faaliyeti kapsamında fail olarak çocukların kullanılması nedeniyle işbu husus madde metni kapsamına alınarak çocukların suçların işlenmesinde araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine yönetici olmaları nedeniyle beş yıldan on yıla kadar verilecek olan hapis cezasında, cezanın yarısından bir katına kadar artırım yapılacağına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir.

SUÇ DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI DEĞERLENDİRME Örgüt Kurma Suçu Örgüt Yönetme Suçu 4 Yıldan 8 Yıla Hapis Cezası 5 Yıldan 10 Yıla Hapis Cezası Ceza Artırılmıştır. Örgüte Üye Olma Suçu 2 Yıldan 4 Yıla Hapis Cezası 2 Yıldan 5 Yıla Hapis Cezası Ceza Artırılmıştır. Örgütün Silahlı Olması Hali ¼ - ½ Oranları Arasında Artırım Uygulanır. ½ Oranında Artırım Uygulanır. Ceza Artırılmıştır. Çocukların Araç Olarak Kullanılması Halinde Örgüt Yönetme Suçu Düzenleme Bulunmamaktadır. Yarısından Bir Katına Kadar Artırım Uygulanır. Ceza Artırılmıştır.

Değişiklik, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

