Güveni Kötüye Kullanma Suçuna Yeni Bir Ağirlaştırıcı Neden Getirilmiştir.

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde...

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

Duyurumuz, 7571 Sayılı ve "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 18. Maddesi, 24. Maddesi ve 26. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155. Maddesine yapılan ekleme ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. Maddesi ile Geçici 8. Maddesinde yapılan değişiklikliklere ilişkindir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçuna Yeni Ağırlaştırıcı Neden Eklenmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155. Maddesi kapsamında düzenlenen “Güveni Kötüye Kullanma” suçuna yeni bir fıkra eklenmiştir.

Yapılan ekleme ile artık Güveni Kötüye Kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde suçun temel şekli veya nitelikli hali için belirlenmiş cezalar bir kat artırılarak verilecektir.

Bu halde düzenlemeye göre suç konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde;

Düzenlemenin birinci fıkrasında yer alan suçun temel şeklinde verilecek ceza alt aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası iken bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmedilecektir.

Düzenlemenin ikinci fıkrasında yer alan suçun nitelikli hali için ise verilecek ceza bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası iken iki yıldan on dört yıla kadar hapis ve altıbin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir.

Yeni Ağırlaştırıcı Neden Uzlaştırma Kapsamına Dahil Edilmemiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. Maddesinde yapılan değişiklik öncesinde Güveni Kötüye Kullanma suçu tamamen uzlaştırmaya tabi idi. Ancak değişiklik sonrasında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155. Maddesine eklenen ve suçun motorlu kara, deniz ve hava taşıtları üzerinde işlenmesi halini düzenleyen hüküm uzlaştırma kapsamından hariç tutulmuştur.

Bu nedenle motorlu kara, deniz yahut hava taşıtları üzerinde işlenen güveni kötüye kullanma suçları için 25.12.2025 tarihi itibariyle yürütülen dosyalarda uzlaştırma prosedürleri yürütülmeyecektir.

Fakat motorlu kara, deniz yahut hava taşıtları üzerinde işlenen güveni kötüye kullanma suçları için 25.12.2025 tarihi itibariyle uzlaşma sağlanmış ise yeni düzenlemenin uzlaşmaya herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.

Değişiklik, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 25/12/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.