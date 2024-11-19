ARTICLE
19 November 2024

土耳其刑法中的公务员渎职罪：全面指南 公务员渎职 土耳其刑法

LL
Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Contributor

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law
Explore Firm Details
在刑法领域中，公务员渎职罪（在土耳其语中称为 "Görevi Kötüye Kullanma"）是一个重要的法律问题...
Turkey Criminal Law
Person photo placeholder
Authors

1546538a.jpg

在刑法领域中，公务员渎职罪（在土耳其语中称为 "Görevi Kötüye Kullanma"）是一个重要的法律问题，尤其是在确保公职人员诚信方面。根据 土耳其刑法第 5237 号法典第 257 条的定义，这种罪行强调了公务员在履行职责时守法的重要性。公务员的渎职行为会破坏公众信任，影响政府机关的正常运作。

本文将对土耳其法律中的公务员渎职罪进行深入分析，探讨其关键要素、法律影响以及相关的处罚措施。我们还将讨论类似的概念，如 失职公务员责任，以及围绕渎职罪的广泛法律框架。无论您是法律专业人士、公务员，还是希望了解此法律领域的企业，本文都将为您提供有价值的见解。

目录

  1. 什么是公务员渎职罪？
  2. 公务员渎职罪的关键要素
  3. 失职与渎职的区别
  4. 法律后果及处罚
  5. 第 5237 号土耳其刑法与废止的第 765 号刑法的对比分析
  6. 公务员渎职罪的辩护
  7. 公务员渎职的实例
  8. 公共信任在法律框架中的作用
  9. Lexin Legal 律师事务所如何提供帮助

什么是公务员渎职罪？

公务员渎职罪是指公务员在履行职责时的非法或不当行为。根据 土耳其刑法第 5237 号法典第 257 条，当公务员的行为违背其职责要求，导致个人或公共利益受损，或为他人提供不正当利益时，即构成渎职罪。

该罪行涉及对公众信任的侵犯，因为公务员未能以应有的标准履行职责，无论是通过积极的行为还是消极的失职行为，都会造成法律上的影响。土耳其刑法将渎职罪分为两类： 积极渎职（通过行为）和 失职（通过不作为或延误）。

根据第 5237 号土耳其刑法的法律定义

土耳其刑法第 257 条明确规定了此罪行的性质：

  • 第一款：如果公务员行为违反其职责，导致个人或公共利益受损，或为他人提供不正当利益，公务员将被判处 6 个月至 2 年的监禁。
  • 第二款：如果公务员因失职或延误履行职责，导致损害或不正当利益的产生，处罚为 3 个月至 1 年的监禁。

上述条款表明，公务员必须履行其职责，而任何违反职责的行为，无论是积极的渎职还是消极的失职，都会面临法律制裁。

公务员渎职罪的关键要素

为了指控公务员犯有 渎职罪，必须具备以下要素：

  1. 公务员身份：被告人必须是具有公务员身份的人，依据土耳其刑法第 6/1-c 条的定义，这包括所有参与公共服务的人员，无论是任命、选举或临时指派。
  2. 违反职责：公务员必须通过积极行为（渎职）或不作为（失职）违反其职责。
  3. 损害或不正当利益：渎职行为必须导致 个人或公共利益受损，或为他人提供 不正当利益。这是区分此罪与其他罪行的重要因素。
  4. 因果关系：公务员的渎职行为与造成的损害或利益之间必须存在直接联系。

渎职罪中的"损害"要素

在法律界，关于渎职罪中的 损害是否是构成犯罪的核心要素，还是仅仅是刑事责任的 客观条件，一直存在争论。虽然 土耳其刑法暗示，必须证明损害才能定罪，但有些人认为，即使没有损害，单纯的职责违背也应该足以构成犯罪。

失职与渎职的区别

失职是渎职的一种形式，但在 第 257 条第二款中有专门规定。失职和积极渎职的主要区别在于行为的性质：

  • 积极渎职：指公务员通过 有意的行为违反职责要求。
  • 失职：指公务员 未履行职责延误履行职责，导致损害或不正当利益的产生。

两种形式的渎职都将面临严厉的处罚，但在法律程序中，两者的区分非常重要，因为行为的性质可能影响指控的严重性以及可用的辩护策略。

法律后果及处罚

公务员渎职罪是一种严重犯罪，可能导致 监禁撤职及其他法律后果。具体处罚取决于渎职行为的性质和严重程度：

  1. 监禁：根据第 257 条，对于积极渎职，标准处罚为 6 个月至 2 年的监禁，而失职的处罚为 3 个月至 1 年的监禁。
  2. 附加处罚：在渎职行为造成重大公共损害或涉及高级官员时，可能会追加 罚款撤职等处罚。
  3. 民事责任：除了刑事处罚外，公务员还可能因其渎职行为面临 民事诉讼，要求赔偿所造成的损害。

第 5237 号土耳其刑法与废止的第 765 号刑法的对比分析

现行的第 5237 号土耳其刑法替代了废止的 第 765 号刑法，带来了一些显著的变化，尤其是在渎职罪的处理方式方面。最显著的区别包括：

  1. 范围更广：根据 第 5237 号刑法，公务员渎职罪涵盖了 积极行为不作为，而旧法将两者视为不同的罪行。
  2. 更严厉的处罚：现行刑法对某些类型的渎职行为，特别是严重损害公共信任的行为，施加了更严厉的处罚。
  3. 删除冗余条款：废除的 第 765 号刑法删除了过时的条款，如**"简单贿赂"**，以适应现代反腐败法律。

公务员渎职罪的辩护

为公务员渎职罪进行辩护需要对 刑法和公务员的具体职责有深入了解。常见的辩护策略包括：

  1. 缺乏主观故意：如果能证明公务员没有故意造成损害或提供不正当利益，这可能成为强有力的辩护，尤其是在失职案件中。
  2. 无损害或不正当利益：如果能够证明未造成损害或未提供不正当利益，指控可能会被减轻或撤销。
  3. 善意履行职责：如果公务员能够证明自己善意地履行了职责，且行为并非违法，可能会主张自己的行为并不构成渎职。
  4. 程序违规：如果检控方在法律程序中存在违反程序的情况，或者证据不足，辩护方可以要求撤销指控。

公务员渎职的实例

公务员渎职的例子多种多样，常见的案例包括：

  • 一名公务员延迟处理重要许可证，导致个人或企业遭受经济损失。
  • 一名政府工作人员 私用公物，例如使用政府车辆进行私人活动。
  • 一名市政府官员在没有遵循适当采购程序的情况下 授予合同，从而为某公司提供不正当利益。

这些例子表明了第 257 条的广泛适用性，涵盖了可能破坏公共信任和政府正常运作的各种行为。

公共信任在法律框架中的作用

公务员渎职罪的核心是 公众信任的概念。公众期待公务员能够依法行事，确保公共资源得到高效、平等的使用。当公务员违反这种信任时，其影响不仅限于直接受害的个人，还可能对整个社会产生广泛的负面影响。

围绕公务员渎职的法律框架旨在通过追究公务员的责任来 保护公众信任。通过设定明确的处罚和行为标准，土耳其刑法旨在防止渎职行为并促进公职的廉洁性。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Lexin Legal Law
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More