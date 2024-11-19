Hakaret Suçuna İlişkin Değişiklikler Yapılmıştır

Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7531 sayılı Kanunun 14, 15, 16, 18. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan bazı değişiklikler hakkındadır. İşbu hükümler 14.11.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7531 sayılı Kanunun 14, 15, 16, 18. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan bazı değişiklikler hakkındadır. İşbu hükümler 14.11.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Hakaret Suçunun Şikâyet Süresi Değiştirilmiştir.

7531 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinin 2. fıkrasına yapılan ekleme neticesinde, soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresinin, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyeceği yönünde değişiklik yapılmıştır.

Buna mukabil, 7531 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa eklenen geçici madde (7) gereğince, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 14.11.2024 ve önceki tarihlerde soruşturma veya kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda 8 yıllık dava zamanaşımı uygulanmaya devam edecek olup ancak 14.11.2024 tarihinden sonra soruşturma yahut kovuşturma evresine geçilen hakaret suçuna ilişkin dosyalarda dava zamanaşımı süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.

Hakaret Suçunda Ön Ödeme Kurumunun Uygulaması Sınırlandırılmıştır.

Halen yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 75. Maddesinde yer alan ön ödeme kurumu gereğince, uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnızca adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezası sınırı altı ayı aşmayan suçların faili, ilgili mercilere kanunda öngörüldüğü şekilde ödeme yaparsa soruşturma ve kovuşturma süreçleri sonlandırılmaktadır.

Söz konusu kanuni düzenlemede yapılan değişiklik ile artık Hakaret suçunun;

Sesli, görüntülü veya yazılı şekilde işlenmesi,

Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması, değiştirmesi, yaymaya çalışması, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranması sebebiyle işlenmesi,

Mağdurun kutsal saydığı değerler sebebiyle işlenmesi,

Alenen işlenmesi

hallerinin ön ödemeye tabi tutulacağına hükmolunmuştur.

Bu değişiklik yürürlük tarihi olan 14.11.2024 tarihi ve öncesinde soruşturma veya kovuşturma evresine geçilmiş olan dosyaları kapsamamakta olup ancak 14.11.2024 tarihinden sonra soruşturma yahut kovuşturma evresine geçilen dosyalarda uygulanabilecektir.

İşbu değişikliklerin yürürlük şekillerine, duyurumuz kapsamında ayrıntısı ile değinilmişse de bahse konu tüm değişiklikler Resmi Gezete'de yayım tarihi olan 14.11.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

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