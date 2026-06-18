Edirne Bölge İdare Mahkemesi Kuruldu: Bölge İdare Mahkemelerinin Yargı Çevrelerinde Yeni Düzenleme

Adalet Bakanlığı'nın 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla Edirne Bölge İdare Mahkemesi kurulmuş ve Trakya Bölgesi'ndeki illerin yargı çevrelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme, idari ve vergi yargısına ilişkin istinaf incelemelerinin daha etkin yürütülmesini ve bölgesel ihtiyaçlara uygun bir teşkilat yapısının oluşturulmasını

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11 Haziran 2026 tarihli ve 33277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Kararı ile bölge idare mahkemelerinin teşkilat yapısı ve yargı çevrelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu karar kapsamında Edirne Bölge İdare Mahkemesi kurulmuş ve bazı illerin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemeleri yeniden belirlenmiştir.

1. Düzenlemenin Amacı

Yapılan düzenleme ile Trakya Bölgesi ve çevresinde bulunan illerin idari ve vergi yargısına ilişkin istinaf incelemelerinin yeni kurulacak bir bölge idare mahkemesi bünyesinde yürütülmesi amaçlanmıştır. Böylece mevcut bölge idare mahkemelerinin iş yükünün dengelenmesi, yargısal faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi ve bölgesel ihtiyaçlara uygun bir teşkilat yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Söz konusu düzenlemenin istinaf incelemelerinin daha hızlı sonuçlandırılmasına, dosya yoğunluğunun azaltılmasına ve yargısal hizmetlerin coğrafi olarak daha erişilebilir hale getirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

2. Edirne Bölge İdare Mahkemesinin Kurulması

Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar ile Edirne ilinde yeni bir Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın dayanağını 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri oluşturmaktadır.

Karar kapsamında Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ayrıca belirlenmiş ve bu doğrultuda bazı illerin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemelerinde değişikliğe gidilmiştir. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri, hâlihazırda bağlı bulundukları İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Edirne Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresine dâhil edilmiştir. Çanakkale ili de Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Edirne Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresine bağlanmıştır.

Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırlarından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi; İstanbul ve Kocaeli illerinin mülki sınırlarından, Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve Yalova illerinin mülki sınırlarından oluşacaktır.

Detaylı bilgi için ilgili kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

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