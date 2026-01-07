7566 Sayili Kanunla 2026 Uefa Avrupa Ligi Finali Ve 2027 Uefa Konferans Ligi Finali Müsabakalari İle 2032 Uefa Avrupa Futbol Şampiyonasi Organizasyonuna İlişkin Çeşitli Vergisel Kolayliklar Sağlanmiştir

19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'la ("Kanun") 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin bir takım vergisel kolaylıklar sağlanmıştır.

İşbu Sirkülerimiz bu değişiklikler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Kanunla diğer vergisel konularda yapılan değişiklikler veya düzenlemeler ise konularına göre diğer Sirkülerlerimizde açıklanmıştır/açıklanacaktır.

Katma Değer Vergisi İstisnası

Kanunun 15'inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu'na aşağıdaki Geçici 46'ncı madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 46- 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakaları ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

İstisna sadece Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), bu organizasyonlara katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara tanınmıştır.

İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetler ise sadece bu kişilere bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar ve organizasyon dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkindir.

Tanınan istisna tam istisna kapsamında olduğu için bu kapsamda yüklendikleri KDV'leri hesaplanan KDV ile telafi edemeyen mükelleflere nakden ve mahsuben iade hakkı tanınmıştır.

İstisnanın detayları için Tebliğ düzenlenmesinin beklenmesi gerekmektedir.

İlgili istisna Kanun'un yayım tarihi olan 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Kanunun 30'uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu'na aşağıdaki Geçici 18'inci madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 18- (1) 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanması ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasının Türkiye'de düzenlenmesine ilişkin olarak Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişiler gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsar. UEFA Türkiye Ofisinin bu müsabakalar ve Şampiyona kapsamında elde ettiği gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz."

İstisna sadece Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan organizasyonlara katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilere tanınmıştır.

Ayrıca UEFA Türkiye Ofisinin bu müsabakalar ve Şampiyona kapsamında elde ettiği gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacaktır. Bu nedenle UEFA Türkiye Ofisinin defter tutma, belge düzenleme gibi vergisel yükümlülükleri de doğmayacaktır.

Her halükârda ilgili kişi ve kurumların mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması varsa bu anlaşmanın da dikkate alınması gerekmektedir.

İstisnanın detayları için Tebliğ düzenlenmesinin beklenmesi gerekmektedir.

İlgili istisna Kanun'un yayım tarihi olan 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

