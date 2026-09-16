Yatırım Fonu Kazançlarında Tevkifat Değişikliği

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) (1) numaralı fikrada yer alan oran;

i)5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fikrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin; para piyasası fonlarının ve ünvanında "para piyasası" ibaresi olan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançlar için %10, diğer kazançları için %0,

ii) (2) numaralı alt bendin (i) sırası dışında kalanların (1) numaralı alt bent dışında kalan kazançları için %10,"

“Bu Kararın:

a) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fikrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından; yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen para piyasası fonu katılma payları ile ünvanında "para piyasası" ibaresi olan serbest fon katılma paylarından elde edilen kazançlara ve yayımı tarihinden önce iktisap edilen söz konusu fon katılma paylarından elde edilen kazançların yayımı tarihinden katılma paylarının elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen süreye isabet eden kısmına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer."

Tevkifat Oranları

Yeni düzenlemeyle, belirtilen mükelleflerin;

Para piyasası fonlarının katılma paylarından elde ettikleri kazançlar için %10,

Unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançlar için %10,

Diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançlar için %0

oranında tevkifat uygulanacaktır.

Bu kapsamın dışında kalan yatırımcıların, Kararda ayrıca %0 oran belirlenen kazançlar dışındaki yatırım fonu katılma payı kazançları için tevkifat oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Kararın yürürlük ve geçiş uygulaması aşağıdaki şekildedir:

5 Eylül 2026 tarihinden itibaren iktisap edilen para piyasası fonu katılma payları ile unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan serbest fon katılma paylarından elde edilen kazançların tamamına yeni oran uygulanacaktır.

Bu tarihten önce iktisap edilmiş söz konusu fon katılma paylarında ise yalnızca 5 Eylül 2026 tarihinden katılma paylarının elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen süreye isabet eden kazanç kısmı %10 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Para piyasası fonları dışındaki fonlardan, düzenleme kapsamındaki sermaye şirketleri ve benzeri kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlarda %0 oran uygulaması devam edecektir.

Düzenleme, özellikle şirketlerin ve yatırım fonu niteliğindeki kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlarda daha önce uygulanan %0 oranını %10’a yükseltmektedir; diğer fon kazançlarına ilişkin %0 oranında ise değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.