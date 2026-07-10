26 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Bu Tebliğ, daha ziyade 7582 Sayılı Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkindir. Bu Kanun 2026/40 sayılı Sirkülerimizde ele alınmış olup, bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler, geneli itibariyle anılan Sirkülerimizde belirttiğimiz hususlardan farklı bir husus getirmemektedir. Aşağıda anılan Sirkülerimizde yer almayan özellikli birkaç husus ele alınmıştır.

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Kurumlar Vergisi Genel tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26) yayımlanmıştır (RG:04/07/2026-33300).



Bu Tebliğ, daha ziyade 7582 Sayılı Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkindir. Bu Kanun 2026/40 sayılı Sirkülerimizde ele alınmış olup, bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler, geneli itibariyle anılan Sirkülerimizde belirttiğimiz hususlardan farklı bir husus getirmemektedir. Aşağıda anılan Sirkülerimizde yer almayan özellikli birkaç husus ele alınmıştır.



Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ve özelliği olan hususlar aşağıdaki gibidir:

Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması (Bkz. 2026/31 sayılı Sirkülerimiz), Serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı kurumların, ihracattan doğan gelirlerinin yanı sıra, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere yaptıkları satışlardan doğan kazançların da istisna kapsamına alınması (Bkz. 2026/31 sayılı Sirkülerimiz), Kurumların yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazançlarda %95 (İstanbul Finans Merkezi’nde ve Cumhurbaşkanınca belirlenecek Endüstri Bölgelerinde %100) indirim imkanı getirilmesi (Bkz.2026/40 sayılı Sirkülerimiz)

Tebliğde, yurt dışından Türkiye’ye getirilerek gümrüklü antrepoda depolanan malların, serbest dolaşıma sokulmaksızın tekrar yurt dışı edilmesinden doğan kazançların da indirimden yararlanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Yurt dışında mukim kişi ve kurumlardan satın alınan karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olan aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kjodu, lisans kodu, abonelik kodu vb. kart, şifre ve kodların niteliğinin ve içeriğinin değiştirilmeksizin, Türkiye’de herhangi bir tasarrufa ve kullanıma konu edilmeksizin veya Türkiye’deki kişi ve kurumlara satılmaksızın satın alındığı şekliyle doğrudan yurt dışında mukim kişi ve kurumlara satılmasından ve bunların yurt dışında alınıp satılmasına aracılık edilmesinden sağlanan kazançların indirim kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte belli bir ürün veya hizmete erişim, kullanım veya yararlanma hakkını temsil etmeyen, bunları çıkaranlar nezdinde alışveriş yapma hakkını sağlayan ödeme aracı niteliğindeki kart, şifre, kod, bakiyei cüzdan kodu, hediye kartı vb. değerlerin alım satımından doğan kazançlar indirimden yararlanamayacaktır.

Yurt dışında mukim kişi ve kurumlardan satın alınan, telif hakkı, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, lisans, yayın hakkı ve benzeri gayrı maddi hakların, herhangi bir değişiklik yapılmaksızın ve satın alanın kendisi de dahil Türkiye’de mukim kişi ve kurumlarca kullanılmaksızın iktisap edildiği şekliyle doğrudan yurt dışı mukimlere satılması veya bunların alınıp satılmasına aracılık etmekten doğan kazançlar da indirimden yararlanabilecektir. Şu kadar ki indirimden yararlananların satıştan sonra bunlara tasarruf hak ve yetkisinin kalmaması gerekir.

Yurt dışında alınan malların yurt dışında satılması veya bu işlemlere aracılıktan elde edilen gelirlerde indirim uygulaması için bu işlemlere ait gelirlerin yasal kayıtlarda ayrıca izlenmesi gerektiği, faiz geliri, dövizlerin değerlenmesinden doğan kur farkı gelirleri ve diğer olağandışı gelirlerin bu indirimden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Tebliğde belirtilmemekle beraber, bu işlemlere ilişkin dövizli alacaklardan doğan kur farkı gelirlerinin doğrudan bu işlemlerle ilişkilendirilip indirimden yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Nitelikli hizmet merkezlerine yönelik %95 (İstanbul Finans Merkezi’nde ve Cumhurbaşkanınca belirlenecek Endüstri Bölgelerinde %100) indirim hakkı getirilmiş olması (Bkz.2026/40 sayılı Sirkülerimiz)

Burada da yine indirimden yararlanacak kazançların kayıtlarda ayrıca izlenebilmesi gerektiği, faiz geliri, dövizlerin değerlenmesinden doğan kur farkı gelirleri ve diğer olağandışı gelirlerin bu indirimden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Tebliğde belirtilmemekle beraber, bu işlemlere ilişkin dövizli alacaklardan doğan kur farkı gelirlerinin doğrudan bu işlemlerle ilişkilendirilip indirimden yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sanayi sicil belgesini haiz imalatçılarla, Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden birine (üretici belgesi) sahip zirai üreticilerin %12,5 oranında kurumlar vergisine tabi olması (Bkz. 2026/40 sayılı Sirkülerimiz)

Tebliğde bu konuya ilişkin yer alan düzenlemelerden en önemlisi, üretim faaliyetini fiilen gerçekleştiren kurumların üretimin bir kısmında fason imalatçılardan yararlanması halinde de indirimli orandan yararlanabileceklerinin belirtilmiş olmasıdır. Fason olarak yaptırılan üretim faaliyetlerine ilişkin kazançların üretim faaliyetinden elde edilen kazanç kapsamında değerlendirilmesi için;

Fason imalatın sadece sanayi sicil belgesi veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında yaptırılması

Söz konusu imalatın fason imalattan çok işletmenin kendi imalatından oluşması,

İmalat faaliyetleriyle ilgili olarak indirimli orandan yararlanacak kazanç tutarının fiili kapasite kullanımı ile sınırlı olması,

İş riskinin ve organizasyonunun üstlenilmesi, hammadde ve yardımcı maddelerin temin edilmesi

Tebliğde dolaylı olarak da belirtilmiş olsa da indirimli orandan yararlanacak satışlara ilişin üretim konusunun mutlaka sanayi sicil belgesinde yer alması ve üretim miktarının kapasite raporunun ihtiva ettiği üretim miktarını aşmaması gerekecektir. Bu yüzden üretim konusu sanayi sicil belgesinde yer almayanların veya üretim miktarları kapasite raporlarının ihtiva ettiği üretim miktarını aşanların, 2027 yılından önce belgelerinde gerekli revizeleri yaptırmalarında yarar vardır.

Tebliğde, matrahın ne kadarlık kısmının üretimden elde edilen kazançlarla ilişkilendirileceği konusunda açıklamalar yapılmış olsa da bunlar Tebliğ’deki %1 oranındaki imalatçı indirimine ilişkin açıklamalardan farklı değildir.

Kanunda imalatçı kurumlar için kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak tayin edilmiş, yani bir indirim olarak değil de doğrudan oran olarak belirtilmiş olmasına rağmen, payları ilk defa halka arz olunan şirketlerde 3 yıl süreyle uygulanacak %2 oranındaki oran indirimine ilaveten bu kurumların imalat faaliyetlerine ilişkin ayrıca %12,5 indirim uygulanıp nette bunların imalattan doğan kazançlarından %10,5 kurumlar vergisi ödeyecekleri belirtilmiştir. BU açıklamanın Kanun’a aykırı olduğunu düşünmekle birlikte, mükellef lehine bir yorum olduğu için uygulamada ihtilafa sebep olmayacağını değerlendiriyoruz.

Bazı indirimlerin, asgari kurumlar vergisine tabi olmayan indirimler arasına katılması (Bkz. 2026/40 sayılı Sirkülerimiz)

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