Yurt Dışı İştirak Gelirlerine İlişkin %50 Oranındaki İstisna İçin Aranan Asgari %50’lik Ortaklık Oranı Şartı %20’ye Düşürülmüş Ve Kurumlarda İstisna Oranı %80’e Çıkarılmış, Yurt Dışına Sunulan Çeşitli Hizmet Gelirlerine Yönelik %80 Oranındaki İndirim İse %100’e Çıkarılmıştır

YURT DIŞI İŞTİRAK GELİRLERİNE İLİŞKİN %50 ORANINDAKİ İSTİSNA İÇİN ARANAN ASGARİ %50’LİK ORTAKLIK ORANI ŞARTI %20’YE DÜŞÜRÜLMÜŞ VE KURUMLARDA İSTİSNA ORANI %80’E ÇIKARILMIŞ, YURT DIŞINA SUNULAN ÇEŞİTLİ HİZMET GELİRLERİNE YÖNELİK %80 ORANINDAKİ İNDİRİM İSE %100’E ÇIKARILMIŞTIR



2024/005 sayılı Sirkülerimizle duyurduğumuz gibi 7491 sayılı Kanun’la, 1.1.2023 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere, GVK’nun 22. Maddesine eklenen 4. Fıkra ve KVK’nun 5/b maddesine eklenen hükümle, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı aşağıdaki şartların sağlanması halinde gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kurumların ödenmiş sermayesine asgari %50 oranında sahip olmak

Temettü gelirinin tamamını yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer etmek

Cumhurbaşkanı bu kâr paylarına uygulanacak istisna oranı ile dördüncü fıkradaki %50 oranını ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya yetkilidir.

Cumhurbaşkanı bu yetkisine dayanarak çıkarmış olduğu 11257 sayılı Karar ile (RG: 30/4/ 2026-33239) 1/1/2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere, maddede yer alan asgari ortaklık oranını %20’ye düşürmüştür. Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri için %50 lik istisna oranı, %80’e çıkarılmıştır. Gelir vergisi mükellefleri için istisna oranı %50 olarak korunmuştur.



Diğer yandan yine aynı Kanunla, GVK’nun 89/13 ve KVK’nun 10/ğ maddelerinde yer alan yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve Bakanlığın yetkisiyle belirleyeceği diğer bazı hizmetlerden elde edilen kazançlara yönelik indirim oranı %50’den %80’e çıkarılmış ve bu indirimden yararlanabilmek için kazancın tamamının yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi şartı getirilmiştir. Kanunla ayrıca Cumhurbaşkanı’na indirim oranını %100 e kadar artırma ve Türkiye’ye transferi gereken kazancı sıfıra kadar indirme ve kanuni seviyesine kadar artırma yetkisi verilmiştir.



Cumhurbaşkanı bu yetkisine dayanarak çıkarmış olduğu aynı Karar ile 1/1/2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere %80 oranındaki indirim oranını %100’e çıkarmıştır. Elbette ki bu indirimden yararlanabilmek için, bu hizmetlerden elde edilen kazancın tamamının yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi şarttır.

