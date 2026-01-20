Yerel Asgari̇ Tamamlayici Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 13/1/2026 tarihli ve VUK-195/2026-1 sayılı Sirküler ile, 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi gereken Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ocak 2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

