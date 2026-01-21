Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Gelir İdaresi Başkanlığınca
yayımlanan 13/1/2026 tarihli ve VUK-195/2026-1
sayılı Sirküler ile, 15 Ocak 2026 Perşembe
günü sonuna kadar verilmesi gereken Yerel Asgari
Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme
süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme süreleri 28 Ocak 2026
Çarşamba günü sonuna kadar
uzatılmıştır.