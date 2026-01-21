ARTICLE
21 January 2026

Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Nazali

Contributor

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 13/1/2026 tarihli ve VUK-195/2026-1 sayılı Sirküler ile, 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi gereken Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ocak 2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

