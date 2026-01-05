Yerel Ve Küresel Asgari̇ Tamamlayici Kurumlar Vergi̇si̇ Uygulama Genel Tebli̇ği̇ Yayimlanmiştir

28/7/2024 tarihli ve 7524 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca 26 Aralık 2025 tarihli ve 33119 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

