İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
4 Eylül 2025 tarih ve 33007 sayılı Resmî
Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir
İdaresi Başkanlığı)'nca
yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:
1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 24)'de 7555 sayılı Kanun ile
indirimli kurumlar vergisinin uygulamasına ilişkin
yapılan değişiklikler hakkında
ayrıntılı açıklamalar
yapılmıştır.