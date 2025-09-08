ARTICLE
8 September 2025

İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

Nazali

Contributor

4 Eylül 2025 tarih ve 33007 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Kurumlar...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
4 Eylül 2025 tarih ve 33007 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)'de 7555 sayılı Kanun ile indirimli kurumlar vergisinin uygulamasına ilişkin yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

