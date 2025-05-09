Maliye'nin Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresini Uzatmaması Tepkilere Neden Oldu

Maliye derhal süre uzatımını duyurmalıdır; aksi taktirde mükelleflerle ilişkileri tamir edilemeyecek şekilde bozulacaktır

Değerli okurlar, 2024 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve en geç bu tarihte ödenmesi gerekiyor.

Maliye'nin bu süreyi uzatma yetkisi var. Mükellefler ve mali müşavirler süre uzatımına kesin gözüyle bakıyorlardı. Çünkü;

Normalde 2 Nisan'da verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verme süresi 7 Nisan'a uzatılmıştı. Bu süre uzatımı mükellef ve mali müşavirlerin kurumlar vergisine yönelik hazırlık çalışmalarını aksatan bir gelişme oldu.

31 Mart ve 1 Nisan tarihleri bayram tatiline denk geldi.

Önemli sayıda mükellef 2024 yılında geçici vergide enflasyon düzeltmesi yapmadı, yıl sonu itibariyle yaptı. Bu nedenle söz konusu mükelleflerin uygulamayı doğru yapabilmeleri için zamana ihtiyaçları var. Üstelik enflasyon düzeltmesinde çok fazla tartışma yaşanıyor. Maliye genellikle açıklama yapmıyor, yaptığında da yeni tartışmalara neden oluyor.

23 Nisan tatili o hafta izin kullanma eğilimini artırdı. Üstüne 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem o hafta izin kullanmayanların da çalışma motivasyonunu olağanüstü azalttı.

Maliye tüm bu yaşananları dikkate almadı ve 28 Nisan 2025 tarihinde saat 16:52'de yayınladığı Basın Açıklaması ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini,söz konusu sürenin uzatılmayacağınıduyurdu.

Doğal olarak bu açıklama haklı bir üzüntü ve kızgınlığa sebep oldu. Özellikle meslek mensuplarını (SMMM ve YMM'leri) isyan ettirdi.

Anlaşılan bütçemiz kurumlar vergisi tahsilatının 3-5 günlük gecikme ile yapılmasını kaldıracak güçte değil. Maliye, kurumlar vergisi tahsilatını 30 Nisan yerine 2 veya 5 Mayıs'ta tahsil etmeyi göze alamadı.

Maliyenin bu yaklaşımını geçmiş uygulamalarından da hatırlıyoruz. Ödeme süresini sonraki aya sarkıtan süre uzatımlarına çok istisnai haller dışında sıcak bakmıyor.

Ancak bu defa çok ciddi tepki çekeceğini ve eleştirileceğini düşünüyorum. Maliyenin bir süredir iletişim hataları içinde olduğunu görüyorum. Ancak bu defa yaptığı hata kabul edilemez!

Sürenin uzatılmaması tam tasdik raporlarının da haziran sonuna kadar hazırlanıp sisteme yüklenmesine neden oldu. Son iki yılda beyan süresinin uzatılması ile raporlar temmuz sonuna kadar verilebilmişti. Bu husus da mükellef ve yeminli mali müşavirlikleri zorlayacak!

Hatadan dönmek erdemdir, Maliye derhal süre uzatımını duyurmalıdır. Aksi taktirde mükelleflerle ilişkileri tamir edilemeyecek şekilde bozulacaktır.

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