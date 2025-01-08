E-Ti̇caret Platformlarindaki̇ Ödemelerden Geli̇r Ve Kurumlar Vergi̇leri̇ne Mahsuben Yapilacak Tevki̇fata İli̇şki̇n Açiklamalar Yapilmiştir

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 330 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

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