İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin İstisna Oranı Azaltıldı

Yeni Gelişme

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("Kurumlar Vergisi Kanunu") 5/1-(e) maddesinde yer alan iştirak hissesi satış kazancına ilişkin istisna oranı, 27 Kasım 2024 tarih ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9160 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Cumhurbaşkanı Kararı") ile %75'ten %50'ye düşürüldü.

Karar Neyi Düzenliyor?

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-(e) maddesi uyarınca kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve aynı fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılım paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı, aşağıdaki üç şartın da sağlanması kaydıyla, kurumlar vergisinden istisna tutulmaktaydı:

Satış nedeniyle elde edilen kazançların beş yıl boyunca pasifte özel bir fon hesabında takip edilmesi,

Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi,

Özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) aktarılmaması, işletmeden çekilmemesi ve dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmemesi.

Anılan maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı'na bu maddede yer alan vergi yüküne ilişkin oranları sıfıra kadar indirme veya kurumlar vergisi oranına kadar artırma, diğer oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirme veya %100'e kadar artırma yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye istinaden yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile iştirak hissesi satış kazancına ilişkin istisna oranı %75'ten %50'ye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Kararı, yayım tarihi olan 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayım tarihi olan 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmesi ve herhangi bir geçiş düzenlemesine yer verilmemesi sebebiyle yeni istisna oranının 2024 yılı içerisinde ancak 27 Kasım 2024'ten önce gerçekleşen satışlara da uygulanıp uygulanmayacağı belirsizdir. Bu konuda Gelir İdaresi tarafından yapılacak açıklamanın takip edilmesinde fayda görmekteyiz.

Ayrıca, şarta bağlı istisna olması nedeniyle her ne kadar katılmasak da, Gelir İdaresi'nin görüşüne göre iki yıldan fazla süre aktifte kayıtlı bulunan iştirak hisselerinin satışından zarar doğması halinde, söz konusu zararların %75'inin kurumun diğer faaliyetlerinden doğan kazançlarından indirilmesi mümkün değildi. Yeni düzenleme ile birlikte, iştirak hisselerinin satışından zarar doğması halinde bu zararların yalnızca %50'si Gelir İdaresi'nin mevcut görüşüne göre kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

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