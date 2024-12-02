Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-E Maddesindeki İstisna Orani %75'ten %50'ye Düşürülmüştür

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 5/1-e maddesinde; "kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı" kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.



Aynı maddenin ikinci fıkrası 7491 sayılı Kanunla aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle, Cumhurbaşkanı'na bu maddede yer alan "vergi yükü" ve "diğer oranları" belli ölçüde artırma veya indirme konusunda yetki verilmiştir.



"(7491 sayılı kanunun 58 inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023)



(2) Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan; vergi yüküne ilişkin oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisi oranına kadar artırmaya, diğer oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.1"



KVK'nın 5/1-e maddesinde belirlenen ve bugüne kadar %75 olarak uygulanan söz konusu oran, KVK'nın 7491 sayılı Kanunla değiştirilen 5/2 maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 27.11.2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9160 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %50 olarak belirlenmiştir.



Anılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Cumhurbaşkanı Kararında, bu tarihten önce aktife kaydedilen kapsama giren kıymetlerle ilgili bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği 27.11.2024 tarihinden itibaren, ilgili madde kapsamındaki tüm satışlarda, aktife alınma tarihine bakılmaksızın, istisna oranı olarak %50 oranının esas alınması gerekecektir.

Footnote

1. Değişmeden önceki şekli: "(2) Bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usûlleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

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