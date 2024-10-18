Hazine ve Maliye Bakanlığınca 28/09/2024 tarihli ve 32676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına...

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 28/09/2024 tarihli ve 32676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) ile 7338, 7341, 7440, 7456, 7491 ve 7524 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde ilgili bölümlerine eklenmiştir.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğin “5.17. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İsabet Eden Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi” başlıklı bölümünün son paragrafına eklenen “İştirak Alımıyla İlgili Finansman Giderlerinin Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesine” ilişkin açıklamalar işbu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

GENEL BİLGİLENDİRME:

Bu değişiklikle, iştirak hissesi satın alınmasına ilişkin kredinin bu iştirakle vergisiz devir yoluyla birleşilmesi halinde birleşik şirkette doğacak olanlar da dahil olmak üzere iştirak alımıyla ilgili 1/1/2023 sonrası ortaya çıkan finansman giderlerinin kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan sağlanmıştır.

Bilindiği gibi, açık bir yasal düzenleme olmadığı halde vergi inceleme elemanları, iştirak satın alınması ile ilgili kredilerin daha sonra bu iştirakle vergisiz birleşme (devir) yoluyla birleşilerek iştirake ödetilmesine (debt push down) ilişkin işlemleri eleştirmekteydi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 22.07.2014 tarih ve 64597866-125[19-2014]-117 sayılı Özelgesinde de bu yönde görüş verilmiş olup, konuya ilişkin detaylı açıklamalar 2014/066 Sayılı Sirkülerimizde yapılmıştı.

YASAL DÜZENLEME:

7440 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eklenen paragraf şöyledir:

“Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indi­rilmesi kabul edilmez. Şu kadar ki iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri, Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere, kurum kazancından indirilebilir.”

Eski Hali Yeni Hali İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Şu kadar ki iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri, Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere, kurum kazancından indirilebilir.

Bu değişiklikle, iştirak satın alınmasına ilişkin kullanılan kredilerin bu iştirakle vergisiz devir yoluyla birleşilmesi halinde birleşik şirkette doğacak olanlar da dahil olmak üzere iştirak alımıyla ilgili 1/1/2023 sonrası ortaya çıkan finansman giderlerinin kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkân sağlanmıştır.

YASAL DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ:

Değişiklik gerekçesinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında, iştirak eden şirketin iştirak ettiği şirketi veya iştirak edilen şirketin iştirak eden şirketi devraldığı durumlarda, iştirak hissesi ve pay alımı dolayısıyla yapılan ve devir sonrasına tekabül eden fi­nansman giderlerinin devralan şirkette indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında;

iştirak eden şirketin iştirak ettiği şirketi veya

iştirak edilen şirketin iştirak eden şirketi

devraldığı durumlarda, iştirak hissesi ve pay alımı dolayısıyla yapılan, devir sonrasına tekabül eden ve 1/1/2023 sonrası ortaya çıkan finansman giderlerinin, devralan şirkette indirim konusu yapılması mümkün olacağı belirtilmiştir. (Devir öncesine isabet eden ve iştirak eden şirket tarafından katlanılan finansman giderleri zaten maddenin önceki haline göre iştirak eden şirkette indirim konusu yapılabiliyordu.)

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ve ÖRNEKLER:



Tebliğ'de “devir tarihi ile 31/12/2022 tarihi arasında oluşan finansman giderlerinin devir alan şirketlerce kurum kazancının tes­pitinde gider olarak dikkate alınamayacağı” belirtilmiştir. Buna göre 31/12/2022 tarihinden önce gerçekleşen devirlerde devir tarihi ile 31/12/2022 tarihleri arasında birleşik şirkette oluşan finansman giderleri indirim konusu yapılamayacaktır.



Ayrıca “İndirim konusu yapılabilecek gider tutarının tespitinde finansman gider kısıtlamasına ilişkin hükümlerin de ayrıca dikkate alınması gerek­tiği” belirtilmiştir.

Tebliğde verilen örnekler şöyledir:



Örnek 4: (A) A.Ş., (B) A.Ş.'nin hisselerini 17/3/2020 tarihinde 5 yıl vadeli banka kre­disi kullanarak satın almıştır. 10/2/2021 tarihinde (A) A.Ş., 5520 sayılı Kanunun 19 uncu mad­desi kapsamında (B) A.Ş.'yi devralmıştır.



Bu durumda (A) A.Ş., 1/1/2023 tarihinden itibaren oluşan, banka kredisi kaynaklı finansman giderlerini kurum kazancının tespitinde dikkate alabilecektir.



Örnek 5: (D) A.Ş., (E) A.Ş.'nin hisselerini 2/4/2019 tarihinde 7 yıl vadeli banka kredisi kullanarak satın almıştır. 3/7/2022 tarihinde (E) A.Ş., 5520 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında (D) A.Ş.'yi devralmıştır.



Bu durumda (E) A.Ş., 1/1/2023 tarihinden itibaren oluşan, banka kredisi kaynaklı finansman giderlerini kurum kazancının tespitinde dikkate alabilecektir.



İlgili Tebliğ'de verilen yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere, 1/1/2023 tarihinden önce gerçekleşmiş devir işlemleri nedeniyle 1/1/2023 ve sonrasında doğan finansman giderleri indirim konusu yapılabilecektir.

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