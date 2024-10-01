28 Eylül 2024 tarihli ve 32676 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23)'de, 7338, 7341, 7394, 7440, 7456, 7491 ve 7524 Kanunlar ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ'de yer alan açıklamalar ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti tanınması Kurumların yatırım fon ve ortaklıklardan elde ettikleri kazançlarına tanınan istisnanın kaldırılması Ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunan dar mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarına istisna uygulanması Fon ve ortaklıklara uygulanan kurumlar vergisi istisnasının gayrimenkul kazançlarının kâr dağıtımına bağlanması Kurumların taşınmaz satış kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması Serbest bölge istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderlerinin, Kanun'un 19 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere, kurum kazancından indirilebileceği Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı hizmetlerde kazancın %80'i oranındaki indirim Taşınmazların kısmi bölünme yoluyla devredilmesi imkânının kaldırılması Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İş birliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlara uygulanacak olan %30 kurumlar vergisi oranı İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanacağı Hak kazanılan yatırıma katkı tutarından diğer vergi borçlarından terkin yoluyla yararlanılması Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması

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