28 Eylül 2024 tarihli ve 32676 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23)'de, 7338, 7341, 7394, 7440, 7456, 7491 ve 7524 Kanunlar ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğ'de yer alan açıklamalar ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki gibidir:
- Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti tanınması
- Kurumların yatırım fon ve ortaklıklardan elde ettikleri kazançlarına tanınan istisnanın kaldırılması
- Ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunan dar mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarına istisna uygulanması
- Fon ve ortaklıklara uygulanan kurumlar vergisi istisnasının gayrimenkul kazançlarının kâr dağıtımına bağlanması
- Kurumların taşınmaz satış kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması
- Serbest bölge istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması
- İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderlerinin, Kanun'un 19 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere, kurum kazancından indirilebileceği
- Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı hizmetlerde kazancın %80'i oranındaki indirim
- Taşınmazların kısmi bölünme yoluyla devredilmesi imkânının kaldırılması
- Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İş birliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlara uygulanacak olan %30 kurumlar vergisi oranı
- İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanacağı
- Hak kazanılan yatırıma katkı tutarından diğer vergi borçlarından terkin yoluyla yararlanılması
- Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması
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