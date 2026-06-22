AB’den Şirketlere Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Dönem: Ciro Bazlı Cezalar Ve Uyum Baskısı Artıyor

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AB’nin 2026/1021 sayılı Yolsuzlukla Mücadele Direktifi, üye devletlerde ceza hukuku standartlarını güçlendirerek rüşvet, zimmet, nüfuz ticareti ve yolsuzluk kaynaklı zenginleşmeye daha ağır yaptırımlar getirmektedir. Şirketler için dünya çapındaki ciroya dayalı yüksek para cezaları, tüzel kişi sorumluluğu ve uyum programlarının önemi artmaktadır. AB bağlantılı Türkiye şirketlerinin politikalarını, üçüncü taraf denetimlerini ve ihbar mekanizmalarını gözden geçirmesi gerekmektedir.

Giriş

Avrupa Birliği’nin (“AB”) yolsuzlukla mücadele alanındaki ceza hukuku çerçevesini güçlendiren 2026/1021 sayılı Yolsuzlukla Mücadele Direktifi (“Direktif”), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından 29 Nisan 2026 tarihinde kabul edilmiş ve 11 Mayıs 2026 tarihinde Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştır. (Direktif’in kabulünden önce kaleme aldığımız makalemize buradan ulaşabilirsiniz.)

Direktifin Amacı ve Kapsamı

Direktif’in temel amacı, yolsuzlukla mücadelede ceza hukuku bakımından asgari kurallar belirlemek ve Üye Devletler arasında daha uyumlu bir sistem kurulmasını sağlamaktır. Üye Devletler, Direktif’te öngörülen asgari standartlardan daha sıkı kurallar kabul edebilecek veya mevcut daha ağır düzenlemelerini koruyabilecektir. Direktif yalnızca cezalandırmaya odaklanmamaktadır. Yolsuzluğun önlenmesi, soruşturulması, raporlanması, istatistiksel olarak izlenmesi, ihbarcıların korunması ve yetkili makamlar arasında bilgi paylaşımı da düzenlemenin önemli unsurları arasındadır.

Temel Kavramlar

Direktif’te “malvarlığı” kavramı geniş şekilde tanımlanmıştır. Fonlar, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar, maddi ve gayri maddi varlıklar ile bunlar üzerindeki hakları gösteren elektronik veya dijital belgeler bu kapsamdadır. Bu yaklaşım, yolsuzlukla mücadelede yalnızca klasik para veya mal transferlerinin değil, dijital varlıkların ve farklı ekonomik menfaat türlerinin de dikkate alınacağını göstermektedir.

“Kamu görevlisi” kavramı da geniş tutulmuştur. AB görevlileri, Üye Devlet veya üçüncü ülke ulusal görevlileri, kamu hizmeti fonksiyonu yürüten kişiler ile uluslararası kuruluşlarda veya uluslararası mahkemelerde kamu hizmeti fonksiyonu icra eden kişiler bu kapsama girmektedir. Hakemler ve jüri üyeleri de kamu sektöründe rüşvet ve nüfuz ticareti suçları bakımından kamu görevlisi kabul edilmektedir.

Direktif ayrıca “yüksek düzeyli yetkili” kavramına da yer vermektedir. Hükümet başkanları, hükümet üyeleri, bakan yardımcıları, parlamento üyeleri, yüksek mahkeme üyeleri, başsavcılar, yüksek denetim kurumu üyeleri, Avrupa Komisyonu üyeleri ve Avrupa Parlamentosu üyeleri bu kapsama örnek gösterilmektedir.

Suç Tipleri

Direktif, kamu ve özel sektörde rüşvet suçlarını merkeze almakta; bunun yanında yolsuzlukla bağlantılı daha geniş bir suç kataloğu öngörmektedir.

Kamu sektöründe rüşvet, aktif ve pasif rüşvet fiillerini kapsamaktadır. Bir kamu görevlisinin görevini yapması veya yapmaktan kaçınması amacıyla kendisine ya da üçüncü kişiye haksız avantaj vaat edilmesi, teklif edilmesi veya verilmesi aktif rüşvet; kamu görevlisinin bu avantajı talep etmesi, alması veya kabul etmesi ise pasif rüşvet olarak düzenlenmektedir.

Özel sektörde rüşvet de benzer şekilde, ekonomik, finansal, ticari veya iş faaliyetleri kapsamında özel sektör kuruluşunda çalışan ya da yöneticilik yapan kişiye görevlerini ihlal edecek şekilde hareket etmesi veya etmemesi için haksız avantaj sağlanmasını ya da bu avantajın talep edilmesini kapsamaktadır.

Direktif, kamu görevlisinin zimmetini de suç olarak düzenlemektedir. Buna göre kamu görevlisinin kendisine doğrudan veya dolaylı olarak emanet edilen malvarlığını tahsis amacına aykırı şekilde kullanması, bu fiilin avantaj sağlaması veya ilgili kuruluşun mali menfaatlerine zarar vermesi halinde suç oluşturacaktır. Özel sektörde zimmet bakımından ise Üye Devletlere seçimlik düzenleme alanı tanınmıştır.

Nüfuz ticareti, kamu görevlerinin hukuka aykırı kullanılması, adaletin engellenmesi, yolsuzluk suçlarından kaynaklanan zenginleşme, malvarlığının kaynağının veya gerçek niteliğinin gizlenmesi, azmettirme, yardım etme ve belirli hallerde teşebbüs de Direktif kapsamında ele alınmaktadır.

Cezalar ve Gerçek Kişilere Uygulanabilecek Tedbirler

Direktif’in en dikkat çekici yönlerinden biri, cezalar bakımından öngörülen asgari azami seviyelerdir. Kamu sektöründe rüşvet suçunda, kamu görevlisinin gerçekleştireceği veya gerçekleştirmekten kaçınacağı davranış kendi görevlerinin ihlali niteliğindeyse, azami hapis cezasının en az beş yıl olması gerekmektedir.

Kamu görevlisinin zimmeti, yolsuzluk suçlarından kaynaklanan zenginleşme ve gizleme suçları bakımından azami hapis cezası en az dört yıl olarak belirlenmiştir. Kamu sektöründe rüşvetin görev ihlali içermeyen halleri, özel sektörde rüşvet ve nüfuz ticareti bakımından ise azami hapis cezası en az üç yıl olmalıdır.

Zimmet fiilleri bakımından Direktif, Üye Devletlere 10.000 Euro’nun altındaki avantaj veya zarar hallerinde davranışın suç oluşturmayacağını düzenleme imkânı tanımaktadır. Ancak aynı fail tarafından işlenen, bağlantılı ve aynı türden eylemlerle bu tutarın aşılması halinde toplam değerlendirme yapılması gerekecektir.

Gerçek kişiler bakımından yaptırımlar yalnızca hapis cezasıyla sınırlı değildir. Para cezaları, kamu görevinden çıkarma, kamu görevini yürütmekten men, kamu görevine aday olmaya geçici yasak, ilgili ticari faaliyetin yürütülmesinden men, izin ve ruhsatların geri alınması, kamu finansmanına erişimin yasaklanması ve kamu yararı bulunan hallerde mahkeme kararının yayımlanması gibi ek yaptırımlar da gündeme gelebilecektir.

Tüzel Kişi Sorumluluğu ve Ciro Bazlı Para Cezaları

Direktif’in şirketler açısından en kritik başlıklarından biri tüzel kişi sorumluluğudur. Bir tüzel kişinin temsil, karar alma veya kontrol yetkisine sahip kişiler tarafından, tüzel kişi yararına belirli yolsuzluk suçlarının işlenmesi halinde şirketin sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Ayrıca gözetim veya kontrol eksikliği nedeniyle yetki altındaki kişilerin tüzel kişi yararına suç işlemesi mümkün hale gelmişse de tüzel kişi sorumluluğu doğabilecektir.

Direktif, tüzel kişiler için ağır para cezaları öngörmektedir. Özellikle tüzel kişi bünyesinde temsil, karar alma veya kontrol yetkisine sahip kişilerin tüzel kişi yararına işlediği suçlar bakımından, kamu ve özel sektörde rüşvet ile zimmet suçlarında azami para cezasının tüzel kişinin dünya çapındaki toplam cirosunun en az yüzde beşi veya alternatif olarak en az 40 milyon Euro olması gerekmektedir.

Nüfuz ticareti, adaletin engellenmesi ve yolsuzluk suçlarından kaynaklanan zenginleşme bakımından ise bu oran yüzde üç veya alternatif olarak en az 24 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında tüzel kişiler; kamu finansmanından, ihalelerden, hibelerden, imtiyazlardan ve lisanslardan dışlanma, belirli faaliyetlerden men, izin ve ruhsatların geri alınması, sözleşmenin iptali veya feshi, yargısal gözetim, tasfiye ve suçta kullanılan işyerlerinin kapatılması gibi yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilecektir.

Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Sebepler

Direktif, suçun bir suç örgütü çerçevesinde işlenmesini ağırlaştırıcı sebep olarak kabul etmektedir. Failin yüksek düzeyli yetkili olması, aynı nitelikteki suçlardan daha önce kesin hükümle mahkûm edilmiş bulunması, önemli menfaat elde etmesi veya ciddi zarara neden olması ise Üye Devletler tarafından ulusal hukuk kapsamında ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenebilecek haller arasında sayılmaktadır.

Buna karşılık, failin yetkili makamlara başka türlü elde edilemeyecek bilgiler sağlaması ve bu bilgilerin diğer faillerin tespitine veya delil bulunmasına yardımcı olması hafifletici sebep sayılabilecektir. Tüzel kişiler bakımından ise etkili iç kontrol, etik farkındalık ve uyum programlarının uygulanmış olması ile suçun ortaya çıkmasının ardından hızlı ve gönüllü şekilde yetkili makamlara bildirimde bulunulması ve düzeltici tedbirlerin alınması hafifletici sebep olarak değerlendirilebilecektir.

Önleme, Şeffaflık ve İşbirliği

Direktif, Üye Devletlere kamu yönetimi ve karar alma süreçlerinde dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirme yükümlülüğü getirmektedir. Bu kapsamda bilgiye erişim, çıkar çatışmalarının açıklanması ve yönetilmesi, malvarlığı ve menfaat beyanları, döner kapı uygulamaları ve kamu-özel sektör etkileşimine ilişkin kurallar önem kazanmaktadır.

Üye Devletlerin yolsuzluk riski en yüksek sektörleri veya meslekleri düzenli olarak değerlendirmesi, bu risklere yönelik tedbirler geliştirmesi ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ulusal strateji kabul edip yayımlaması gerekmektedir.

Raporlama yapan veya soruşturmaya yardımcı olan kişilerin korunması, etkili soruşturma araçlarının kullanılması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi, dondurulması ve müsaderesi ile Europol, Eurojust, Avrupa Kamu Savcılığı, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve Komisyon ile işbirliği yapılması Direktif’in tamamlayıcı unsurlarıdır.

Türkiye’deki Şirketler İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Direktif, doğrudan Türkiye’deki şirketlere uygulanacak bir düzenleme niteliğinde değildir. Bununla birlikte, AB’de faaliyet gösteren, AB merkezli şirketlerle çalışan, AB kamu ihalelerine katılan, AB fonlarına erişen veya AB tedarik zincirlerinde yer alan Türkiye merkezli şirketler bakımından önemli dolaylı etkiler doğurabilecektir.

Özellikle ciro bazlı para cezaları, tüzel kişi sorumluluğu, üçüncü taraflar üzerinden işlenen fiiller ve uyum programlarının hafifletici sebep olarak dikkate alınabilmesi, şirketlerin mevcut uyum yapıları açısından önem taşımaktadır. AB bağlantılı iş ilişkilerinde yalnızca şirket içi davranışlar değil; distribütörler, aracılar, danışmanlar, iş ortakları ve diğer üçüncü taraflarla kurulan ilişkiler de daha yakından incelenebilecektir.

Bu nedenle Türkiye’deki şirketlerin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikalarını, hediye ve ağırlama kurallarını, üçüncü taraf inceleme süreçlerini, ihbar kanallarını, iç soruşturma mekanizmalarını ve çalışan eğitimlerini gözden geçirmesi önemlidir. Etkili ve uygulanabilir bir uyum programı, yalnızca ihlallerin önlenmesi bakımından değil, olası bir soruşturma veya yaptırım sürecinde şirket lehine değerlendirilebilecek bir unsur olarak da öne çıkmaktadır.

Uyum Süreci

Üye Devletlerin Direktif’e uyum için gerekli kanun, yönetmelik ve idari düzenlemeleri 1 Haziran 2028 tarihine kadar yürürlüğe koyması gerekmektedir. Riskli sektörlerin veya mesleklerin belirlenmesi ve ulusal stratejiye ilişkin bazı yükümlülüklerin ise 1 Haziran 2029 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Sonuç

Direktif, yolsuzlukla mücadeleyi daha bütüncül, ölçülebilir ve caydırıcı hale getiren önemli bir düzenleme olarak öne çıkmaktadır. Gerçek kişiler bakımından daha yüksek hapis cezası eşikleri, şirketler bakımından ise dünya çapındaki ciroya dayalı para cezaları yeni dönemin temel risk alanlarıdır. Bu nedenle AB ile iş ilişkisi bulunan şirketlerin uyum programlarını, iç kontrol mekanizmalarını, üçüncü taraf denetimlerini, ihbar kanallarını ve soruşturma süreçlerini şimdiden gözden geçirmesi önem taşımaktadır.

İngilizce Direktif’e buradan ulaşabilirsiniz.

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