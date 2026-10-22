Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarına Uyum Süresi Uzatıldı

25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari sermaye tutarları Anonim Şirketlerde 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, Limited Şirketlerde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiş; Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari sermaye tutarları Anonim Şirketlerde 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, Limited Şirketlerde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiş; Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

29 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 7511 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 15. madde kapsamında, sermayesi yeni asgari tutarların altında kalan mevcut şirketlere sermaye artırımı işlemlerini tamamlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Anonim ve Limited Şirketlerin infisah etmiş sayılacağı belirtilmiştir. Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 TL olan kayıtlı sermaye sistemindeki Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin ise başlangıç ve çıkarılmış sermayelerini 500.000 TL’ye yükseltmemeleri hâlinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacağı, kararların mevcut oyların çoğunluğuyla alınacağı ve bu kararlara karşı imtiyaz kullanılamayacağı öngörülmüştür.

17 Ekim 2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen 31 Aralık 2026 tarihli son süre, 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda ilgili şirketlerin sermaye artırımına ilişkin genel kurul, tescil ve ilan işlemlerini uzatılan süre içerisinde tamamlamaları önem arz etmektedir.

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