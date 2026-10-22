ARTICLE
22 October 2026

Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarına Uyum Süresi Uzatıldı

GT
Gen Temizer

Contributor

Gen Temizer logo
Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Explore Firm Details
25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari sermaye tutarları Anonim Şirketlerde 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, Limited Şirketlerde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiş; Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
Turkey Corporate/Commercial Law
Ebru Temizer,Irmak Seymen Varat, and Zübeyde Uzun
Your Author LinkedIn Connections

25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari sermaye tutarları Anonim Şirketlerde 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, Limited Şirketlerde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiş; Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

29 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 7511 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 15. madde kapsamında, sermayesi yeni asgari tutarların altında kalan mevcut şirketlere sermaye artırımı işlemlerini tamamlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Anonim ve Limited Şirketlerin infisah etmiş sayılacağı belirtilmiştir. Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 TL olan kayıtlı sermaye sistemindeki Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin ise başlangıç ve çıkarılmış sermayelerini 500.000 TL’ye yükseltmemeleri hâlinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacağı, kararların mevcut oyların çoğunluğuyla alınacağı ve bu kararlara karşı imtiyaz kullanılamayacağı öngörülmüştür.

17 Ekim 2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen 31 Aralık 2026 tarihli son süre, 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda ilgili şirketlerin sermaye artırımına ilişkin genel kurul, tescil ve ilan işlemlerini uzatılan süre içerisinde tamamlamaları önem arz etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ebru Temizer
Ebru Temizer
Photo of Irmak Seymen Varat
Irmak Seymen Varat
Person photo placeholder
Zübeyde Uzun
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More