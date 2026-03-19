Bağimsiz Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçütler Güncellendi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesi adına ölçütleri ortaya koyan 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'da ("Karar") değişiklik yapılmasına ilişkin, "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ("Değişik Karar"), 17/03/2026 tarih ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler dört grupta sınıflandırılmıştır. Değişik Karar ile ekli listelerde veya Karar'da belirlenen kriterlerde yer almayan şirketlerin bağımsız denetime tabi olma şartlarında güncellemeye gidilmiştir. Değişik Karar ile birlikte 01/01/2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere denetime tabi olacak şirketler aşağıdaki gibidir:

Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketler (Karar'a Ekli (I) Sayılı Liste'de belirtilen şirketler) Karar'a Ekli (II) Sayılı Liste'de sayılan şirketler (Karar'daki ölçütlerden en az ikisini sağlaması koşuluyla) Halka açık sayılan ancak borsada işlem görmeyen şirketler (Karar'daki ölçütlerden en az ikisini sağlaması koşuluyla) Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketler; Aktif toplamı 500 milyon Türk Lirası, Yıllık net satış hasılatı 1 milyar Türk Lirası, Çalışan sayısı 150 kişi

eşiklerinin en az ikisini sağlaması şartı ile.

Belirtilen eşiklerin sağlanıp sağlanmadığının tespitinde, şirketin tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikteki finansal verileri esas alınır ve eşiklerin üst üste iki hesap dönemi sağlanması koşulu aranır.

Ek olarak, Değişik Karar ile birlikte Ekli (I) Sayılı Liste'de yer alan ve herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Bu kapsamda, daha önce yalnızca 233 sayılı KHK kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT'ler) ve bunların bağlı ortaklıkları kapsama dahilken; yapılan değişiklikle birlikte, 4646 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi kapsamında kurulan ve sermayesinin %50'sinden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak KİT'lere ait olan şirketler de denetim kapsamına alınmıştır.

