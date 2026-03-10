ARTICLE
10 March 2026

İstanbul Ticaret Odası "(İto)" 26.02.2026 Tarihinde "Anonim Şirketlerde Sermaye Maddesi Tadil Metni" Hakkında Bir Duyuru Yayımlamıştır.

Nazali

Contributor

Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team.
Turkey Corporate/Commercial Law
Söz konusu duyuruda, anonim şirketlerin kuruluşundan sonra ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin tescile tabi olmamasından ötürü esas sözleşmenin sermaye ile ilgili maddesinin tadil edilmesi halinde, Sermaye maddesinde “son ortaklık yapısı ve sermaye dağılımı” bölümünün yazılmaması gerektiği bilgisi paylaşılmıştır.

Sermaye, pay gruplarına ayrılarak bazı paylara imtiyaz tanınıyorsa:

Sermaye maddesinde, sadece hangi payların imtiyazlı olduğunun belirlenmesi ve bu paylara tanınan imtiyazın ne olduğunun açıkça belirtilmesi yeterli olup, kesinlikle imtiyazlı payın sahibinin/sahiplerinin isimleri yazılmamalıdır.

Söz konusu duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

NAZALI VERGI & HUKUK

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

