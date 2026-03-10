İstanbul Ticaret Odası "(İto)" 26.02.2026 Tarihinde "Anonim Şirketlerde Sermaye Maddesi Tadil Metni" Hakkında Bir Duyuru Yayımlamıştır.

Article Insights

Söz konusu duyuruda, anonim şirketlerin kuruluşundan sonra ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin tescile tabi olmamasından ötürü esas sözleşmenin sermaye ile ilgili maddesinin tadil edilmesi halinde, Sermaye maddesinde “son ortaklık yapısı ve sermaye dağılımı” bölümünün yazılmaması gerektiği bilgisi paylaşılmıştır.

Sermaye, pay gruplarına ayrılarak bazı paylara imtiyaz tanınıyorsa:

Sermaye maddesinde, sadece hangi payların imtiyazlı olduğunun belirlenmesi ve bu paylara tanınan imtiyazın ne olduğunun açıkça belirtilmesi yeterli olup, kesinlikle imtiyazlı payın sahibinin/sahiplerinin isimleri yazılmamalıdır.

Söz konusu duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

NAZALI VERGI & HUKUK

