7 Ocak 2026 tarihinde Rekabet Kurumu 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu ("Rapor") yayımladı. Bu raporda 2025 yılında Rekabet Kurumu tarafından karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler yer almaktadır. Belirtmek gerekir ki, Rapor'daki veriler Rekabet Kurumu tarafından karara bağlananları kapsamaktadır, 2025 yılında başvurusu yapılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış olan işlemler Rapor'da yer almamaktadır.

Rekabet Kurumu tarafından 2020-2025 yılları arasında incelenen birleşme ve devralma işlemleri aşağıdaki şekildedir:

Hedef Şirketin Türkiye'de Kurulmuş Olduğu Birleşme Devralmalar: Rekabet Kurumu tarafından 2025 yılında incelenen 416 birleşme ve devralmanın 162'sinde hedef şirket Türkiye'de kurulmuştur. Bildirilen bu işlemlerin toplam bedeli 466 milyar 113 milyon Türk lirasıdır. Belirtmek gerekir ki, bu tutar özelleştirme işlemleri dışında kalan ve işlem değeri bildirilen başvuruları kapsamaktadır. Toplam 3 başvuruya ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır.

Özelleştirmeler: Rekabet Kurumu tarafından 2025 yılı içerisinde incelenen 19 özelleştirme işleminin toplam bedeli yaklaşık 108 milyar 45 milyon Türk lirasıdır.

Hedef Şirketin Yurt Dışında Bulunduğu Birleşme Devralmalar: 2025 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen işlemlerden 226'sı hedef şirketin yurt dışında kurulduğu birleşme ve devralmalardır. Bu işlemlerde, bildirilen toplam bedel ise 18 trilyon 882 milyar Türk lirasıdır. Kontrol değişikliği yaratmadığından 9 işlem kapsam dışı olarak sınıflandırılmıştır.

İşlem Taraflarına İlişkin Sonuçlar: 416 birleşme ve devralmanın 95'inde tarafların tümü Türkiye kökenli, 219'unda ise tarafların tümü yabancıdır. 74 işlemde ise hem Türk hem yabancı işlem tarafı bulunmaktadır.

Raporda Türkiye işlemlerinde işlem taraflarının kökenine göre işlem sayıları ve değerleri ise 2024 ve 2025 yılları için aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

TARAFLARIN KÖKENİ İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı 2025 İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı 2024 İşlem Sayısı İşlem Değeri (TL) İşlem Sayısı İşlem Değeri (TL) Tüm Tarafları Türk 93 165.835.926.902 75 69.664.576.049 Türk ve Yabancı 68 293.793.944.780 49 117.465.283.853 Tüm Tarafları Yabancı 1 6.483.539.705 1 4.787.409.604 Türkiye BD İşlemler Toplam 162* 466.113.411.387 131** 191.917.269.506 ÖZELLEŞTİRME 19 108.045.442.537 6 31.362.279.200 Türkiye İşlemleri Toplam 181 574.158.853.923 137 223.279.548.706 *Toplam 3 işleme ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır. **Toplam 10 işleme ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır.

Raporda yurt dışı işlemlerinde işlem taraflarının kökenine göre işlem sayıları ve değerleri ise 2024 ve 2025 yılları için aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

TARAFLARIN KÖKENİ İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı 2025 İşlem Sayısı ve Değerinin Dağılımı 2024 İşlem Sayısı İşlem Değeri (TL) İşlem Sayısı İşlem Değeri (TL) Tüm Tarafları Türk 2 547.747.320 - - Türk ve Yabancı 6 30.183.897.736 4 2.222.174.927 Tüm Tarafları Yabancı 218 18.850.913.766.281 160 17.183.343.982.356 Yurt Dışı İşlemleri Toplam 226* 18.881.645.411.336 164** 17.185.566.157.283 KAPSAM DIŞI*** 9 - 8 - Bilgi Notu/Diğer - - 2 - Genel Toplam 416 19.455.804.265.259 311 17.408.845.705.989 *1 işleme ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır. **Toplam 3 işleme ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır. *** Kontrol değişikliği gerçekleşmemesi nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 7. Maddesi kapsamında birleşme ve devralma işlemi sayılmayan işlemlerdir.

Yabancılar, 2025 yılında 55 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türk şirketlerine yatırım yapmışlardır. İlk sırada 9 işlemle Almanya olup ikinci sırada ise 6 işlemle Fransa kökenli yatırımcılar yer almaktadır. Söz konusu 55 işlemde yatırımcılar tarafından yapılması öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 277 milyar 462 milyon Türk lirasıdır. Yatırımcıların ülkesi, Türkiye işlemlerine ilişkin 2024 ve 2025 yılları karşılaştırması ise aşağıdaki şekildedir:

Yatırımcıların Ülkesi Türkiye İşlemleri 2024 Türkiye İşlemleri 2025 Almanya 3 9 Fransa 6 6 ABD - 4 Birleşik Arap Emirlikleri 3 4 İsveç 1 3 Çin 2 3 Lüksemburg 1 3 Birleşik Krallık 6 3 Hollanda 7 3 İsviçre 2 3 Singapur 2 2 Belçika 2 1 Çekya 2 1 Azerbaycan - 1 Polonya - 1 Kanada - 1 Katar - 1 Güney Kore - 1 Norveç - 1 Gürcistan - 1 Suudi Arabistan - 1 Bahreyn - 1 İtalya - 1 Güney Afrika 2 - Hindistan 2 - Yunanistan 1 - Rusya 1 - Kazakistan 1 - Brezilya 1 - İrlanda 1 - İsrail 1 - TOPLAM 47 55

Birleşme ve devralmalarda Türkiye işlemlerinde 2025 yılında;

En çok işlem gerçekleşen alan: "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler" ile "elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı".

En yüksek işlem değeri olan alan: "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri".

En yüksek işlem hacmi gerçekleşen alan: "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı". (110,7 milyar Türk lirası, toplam 24 işlem)

İkinci en yüksek işlem hacmi gerçekleşen alan: "finans ve sigorta faaliyetleri". (95,9 milyar Türk lirası, toplam 9 işlem)

Üçüncü en yüksek işlem hacmi gerçekleşen alan: "imalat". (92,7 milyar Türk lirası, 55 işlem)

Özelleştirmelerde ise 2025 yılında en yüksek işlem bedeli 54 milyar 630 milyon Türk lirası ile "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında kaydedilirken, bildirim formlarından ve açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre ihale süreçleri gerçekleştirildiği anlaşılan bu işlemlerde oluşan toplam işlem bedeli 108 milyar 45 milyon Türk lirası düzeyindedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

